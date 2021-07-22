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Гороскоп для Близнюків на серпень 2021: чекайте великий прибуток і остерігайтеся аферистів

Автор: Анна Шиканова

Гороскоп для Близнюків на серпень 2021 року розповість, які події відбудуться, і важливі зміни відбудуться в житті цього знака Зодіаку в кінці літа. Що зміниться у сфері фінансів, кар'єрі, в любові – читайте в нашому матеріалі нижче.

Прогнозом на серпень для Близнюків з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідному знаку)

У Близнюків в серпні важливу роль зіграють їх зв'язки, а також нові знайомства, контакти та численні поїздки. Швидше за все ваші фінанси будуть йти на видобуток якоїсь важливої інформації, навчання, IT-проєкти, подорожі, проєкти, пов'язані з логістикою, пересуванням, туризмом, документацією.

Так само ваші брати, сестри, знайомі можуть попросити у вас позичити грошей або якусь фінансову допомогу. Зараз не слід робити великі необдумані витрати, вкладати великі суми в привабливі проєкти.

Проявіть витримку і перевіряйте всю інформацію, через те, що висока ймовірність потрапити на аферистів. Також стежте за авто і цінними речами, ставте свій транспорт на стоянку, що охороняється, застрахуйте майно, щоб мінімізувати втрати.

Земля, акції, нерухомість можуть принести хороший прибуток в цьому місяці. Оскільки спілкуванню, поїздкам і роботі ви будете приділяти занадто багато часу, то на домашні турботи часу не буде і можуть бути конфлікти з партнером.

Цього місяця ви зможете здійснити ремонт або переїзд. У другій половині серпня вдасться зробити велике придбання в будинок або отримати вигідну пропозицію на тему нерухомості.

У серпні Близнюкам можна буде успішно оформити угоду з купівлі\продажу свого автокара. А якщо коштів буде не вистачати, допомогти можуть рідні, знайомі або друзі.

Буде вельми до речі пройти курси підвищення кваліфікації, навчитися новим методикам, програмам, освоїти нові знання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає в серпні 2021 року Тельця та Овнів.

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