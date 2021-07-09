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Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють в серпні 2021: Глоба назвав трьох обраних!

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П'ятниця 09 липня 2021 06:00
Ці знаки Зодіаку раптово розбагатіють в серпні 2021: Глоба назвав трьох обраних! Фото: Гороскоп на серпень 2021 від Павла Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на серпень 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким зірки і планети подарують неймовірний шанс поліпшити своє матеріальне становище. Знаменитий астролог Павло Глоба розповів, хто ці обрані, і як їм посилити своє везіння і грошові притоки.

Про це пише МК.

Телець

Тельців у серпні, вважає Павло Глоба, чекають серйозні кар'єрні зміни. Не виключено, що представникам цього знака Зодіаку захочеться змінити роботу на більш високооплачувану. Крім того начальство може помітити ваші старання і перфекціонізм і запропонувати підвищення на посаді.

Лев

Левам астролог настійно рекомендує робити дорогі покупки і сміливо вкладатися в довгострокові проекти. Такий далекоглядний підхід з часом принесе дуже пристойний прибуток. Павло Глоба підкреслює, що кожна трата, зроблена в серпні, в майбутньому відшкодується в подвійному розмірі.

Водолій

Водоліям вдасться наростити своє фінансове становище за рахунок заохочення з боку керівництва. Ваші вміння, навички та професійні якості будуть гідно оцінені зверху. Так що не дивуйтеся, якщо вам запропонують нову посаду з новим "цінником".

Раніше ми писали про знаки Зодіаку, яких у серпні 2021 чекають радикальні життєві зміни.

Також астролог Аріна Артуровна розповіла в найповнішому гороскопі на липень 2021, що чекає всі знаки Зодіаку в любові, грошах і роботі.

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