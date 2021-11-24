Чорний Тигр принесе цим знакам Зодіаку кардинальні зміни в 2022-му: Глоба назвав обраних
Гороскоп на 2022 рік розповість про три знаки Зодіаку, в житті яких можуть відбутися зміни. Це може стосуватися особистого життя, кар'єри, фінансів та інших сфер життя.
Про це пише SlovoFraza.
Рак
Астролог каже, що на Рака чекають істотні зміни в особистому житті. Самотні представники цього сузір'я можуть зустріти свою половинку, а сімейні - обзавестися потомством.
Не виключені і кардинальні зміни зворотного характеру - розлучення, розриви. Але в будь-якому випадку ці зміни - на краще.
Терези
Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, на думку Павла Глоби, чекає непростий вибір між кар'єрою і особистим життям.
Астролог радить добре обміркувати це питання, адже дуже багато залежить від вашого рішення.
Скорпіон
Скорпіонам слід підготуватися до змін в році Чорного Водяного Тигра. Глоба впевнений, що рік буде успішним, якщо ви налаштуєтеся на боротьбу і будете працювати, не покладаючи рук.
В особистому житті теж можливі зрушення: наприклад, ви зустрінете людину, з якою захочете укласти шлюб.
Раніше астрологи також назвали три знаки Зодіаку, яким кінець листопада 2021 влаштує "грошовий дощ".
Також астролог Аріна Артуровна розповіла про перехід Меркурія в знак Стрільця. Кому цей час принесе небезпеку, а кому - успіх.