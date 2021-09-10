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Глоба назвав чотири знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже в жовтні

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким в самому епіцентрі осені пощастить кардинально поміняти своє життя на краще. Цих щасливчиків чекає велике везіння і успіх в різних життєвих сферах - особистій, фінансовій, діловій.

Про це пише Kleo.

Телець

Астролог каже, що в жовтні 2021 року для Тельця настануть вдалі дні. За що б ви не взялися, вам завжди буде супроводжувати успіх. І хоча положення зірок для вас вкрай вдале, не варто йти на невиправданий ризик в цьому місяці.

Рак

Павло Глоба вважає, що представникам цього знака дуже захочеться змін. Астролог підтримує таке прагнення і зазначає, що положення зірок допоможе Ракам досягти бажаного в жовтні. Головне - слухайте свою інтуїцію.

Діва

Астрологічний прогноз на жовтень 2021 обіцяє Дівам місяць великих можливостей. При цьому вам належить зробити вибір: любов або фінанси, і зосередитися на одній сфері. Бути у всьому кращими не вийде.

Стрілець

Представників цього знака Зодіаку очікує висока продуктивність і емоційний підйом. Це допоможе привести в порядок справи на роботі. Варто уникати стресів і конфліктів як на робочому місці, так і вдома.

Раніше Павло Глоба також розповів, яким знакам Зодіаку сильно пощастить у вересні 2021.

Також астролог попередила про особливому періоді, який пов'язаний з протистоянням Сонця і Нептуна.

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Гороскоп