Герцогиня Дуліттл: Кейт Міддлтон умилила дружбою з ламою і козеням

Кейт вирушила в чергову подорож в рамках програми 5 Big Questions on the Under Fives

Кейт Міддлтон вміє підкорювати шанувальників! Днями герцогиня Кембриджська відвідала ферму The Ark, яка знаходиться в місті Ньютаунардс (Північна Ірландія). Прес-служба Кенсінгтонського палацу повідомляє, що візит до Північної Ірландії відбувся в рамках реалізації масштабної програми герцогині Кембриджської "5 Big Questions". Нагадаємо, програма націлена на розвиток дітей Великобританії у віці до 5 років. Так як згідно з проведеними дослідженнями, майбутня соціалізація дитини визначається віком від 0 до 5 років. Зазвичай в рамка подібних візитів дружина принца Вільяма відвідує освітні установи, лікарні, притулки. Спілкується з їх співробітниками, а також з батьками і дітками. 12 лютого герцогиня Кетрін вирішила зробити незвичайний візит на ферму для тварин. Тут Міддлтон встигла поспілкуватися не тільки з працівниками The Ark Open Farm, але навіть з її милими мешканцями. При цьому наголошується, що і на фермі герцогиня зустрілася з місцевими батьками, бабусями і дідусями. І поговорила з ними про те, як вони виховують маленьких дітей, що вони думають про перші роки їх життя. Кейт Міддлтон на фермі The Ark Open Farm (фото: instagram.com/kensingtonroyal) “Те, що ми переживаємо в самі ранні роки - від утроби до п'яти років, - сприяє формуванню нашого майбутнього життя. Герцогиня провела час, зустрічаючись з сім'ями по всій країні і дізнаючись про проблеми, з якими вони стикаються, а також розмовляла з вченими, експертами, організаціями і практиками. Опитування «5 великих питань для дітей молодше 5 років» призначене для того, щоб зібрати воєдино думки як можна більшого числа людей. Кожен грає важливу роль в забезпеченні міцного, здорового фундаменту для самих маленьких громадян нашого суспільства", - йдеться в повідомленні прес-служби королівського двору Великобританії. Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black чином Фото: instagram.com/kensingtonroyal Повернемося ж до візиту герцогині. На фермі Кетрін була в своєму улюбленому образі в стилі кантрі-шик (що личить місцевості). Міддлтон з'явилася на публіці в короткій куртці-жакеті кольору хакі з накладними кишенями британського бренду Barbour і вузьких чорних брюках. Брючки вкотре підкреслили стильні ніжки своєї власниці та її відмінну фігуру. Довершує стильний повсякденний вихід водолазка бузкового відтінку. Образ доповнили високі чоботи з коричневої шкіри, декоровані пензликами. Волосся герцогиня поклала в легкі хвилі. Макіяж зроблений з акцентом на максимальну природність. Родзинкою образу стали вишукані золоті сережки у вигляді гілок папороті. Відчує себе особливою: принц Вільям буде дивувати Кейт Міддлтон на День закоханих Герцогиня Кетрін прогулялася по території ферми і навіть познайомилася з її мешканцями: альпаки, лами, козенята. Дружина принца Вільяма навіть погодувала козенят з пляшки. Не побоялася герцогиня заглянути в місцевий тераріум! Знімки, зроблені фотографами, чудово передають атмосферу, що панує під час цього візиту Міддлтон. Це однозначно самі позитивні кадри тижня. Міддлтон в кав'ярні Social Bite в Абердіні (фото: instagram.com/kensingtonroyal) Пізніше Міддлтон попрямувала в кав'ярню Social Bite в Абердіні - в Шотландії. Герцогиня Кембриджська відвідала кафе, щоб поговорити з працівниками, волонтерами та клієнтами, які в свій час були безхатченками. Герцогиня розпитала співробітників про те, як їх сумний досвід раннього дитинства вплинув на їхнє подальше життя. Фото: instagram.com/Social_Bite Social Bite - це соціальна кав'ярня в Шотландії, де не тільки розливають каву, але також роздають їжу та гарячі напої бездомним. В організації також працюють співробітники, які самі пережили бездомність. Звернемо увагу, що в кав'ярню герцогиня прийшла в уже знайомому образі - бузкова водолазка під горло, чорні штани. Однак замість куртки-хакі Кейт Міддлтон вибрала більш вишуканий сірий кардиган. На ніжках замість чобіт красувалися чорні закриті туфлі на стійкому каблуці.