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Ці два правила допоможуть схуднути раз і назавжди

Четвер 21 січня 2021 22:30
Ці два правила допоможуть схуднути раз і назавжди
Як схуднути раз і назавжди (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато тих, хто худне, стикаються з проблемою кілограмів, що швидко повертаються після кінця дієти. Причому вага приходить не сама, а приводить із собою "доважок".

Якщо ви втомилися боротися за красиву фігуру, сидячи на гречаній, яблучній, кефірній та інших дієтах, слід задуматися. Може, всьому виною ваш спосіб життя? Тренер Віктор Мандзяк у своєму Instagram радить запам'ятати всього два правила, які допоможуть схуднути не мучачи себе розвантажувальними днями.

"Якщо у вас є зайва вага, це означає лише одне: спосіб життя, який ви ведете, призводить до гіперфагії (переїдання). Скільки разів і як би ви не худнули, зайві кілограми завжди будуть повертатися. Це закономірно... Як тільки ви розслабляєтеся, зайві кілограми так і липнуть до вас. Як тільки ви повертаєтеся до вашого звичайного способу життя, ви поправляєтесь, знову і знову, - каже тренер.

Два правила, як схуднути раз і назавжди:

Рух в побуті і тренування. Намагайтеся частіше гуляти, якщо робота не дуже далеко від дому - ходіть пішки. Або ж виходьте з транспорту на зупинку раніше.

Виберіть той вид спорту, який вам найбільш близький. Якщо не подобається тренажерний зал, займіться плаванням або будь-якою іншою активністю.

Раціональне харчування. Зайва вага приходить через велику кількість солодкої, жирної і солодко-жирної їжі. Зменшіть кількість білого хліба, солодощів, ковбас і відбивних. А вживання овочів, фруктів, нежирного м'яса, риби і нежирної молочної продукції навпаки збільште.

Тренер розповів, як схуднути (фото: instagram.com/viktor_mandziak)

Раніше ми писали про чотири ранкові звички, які заважають схуднути.

Також фітнес-тренер розповів про ідеальний сніданок для схуднення.

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