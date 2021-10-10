Ці знаки Зодіаку на початку тижня може підстерігати біда: будьте напоготові!

Овен

Овнам в перший день нового тижня астрологи рекомендують бути обережними з технікою, електрикою та електроприладами. У цю дату підвищується ймовірність додаткових ризиків для здоров'я, тому не нехтуйте правилами безпеки та бережіть себе.

За словами експертів, 11 жовтня краще більше часу присвятити сім'ї та дому, близьким людям, своїй другій половинці. Також не слід поспішати щось міняти, проте перед такими рішеннями слід ретельно обміркувати нові ідеї.

Телець

Над Тельцями 11 жовтня теж нависає загроза в плані раптових проблем зі здоров'ям, збільшується ймовірність отримання травм. Слід бути обережними з гострими предметами.

Також астрологи радять в цю дату не брати в борг і не давати обіцянки про щось, пов'язане з грошима, і взагалі - потрібно бути акуратніше в питаннях фінансів.

Підвищується ймовірність віщих снів, тому звертайте увагу на такі нічні знаки.

Лев

Левам в понеділок, 11 жовтня, варто уважно поставитися до свого здоров'я. Астрологи рекомендують виключити фізичні навантаження: не слід перенапружуватися, метушитися, братися за кілька справ відразу.

Вірогідні емоційні перевантаження, що може спровокувати конфлікти і з начальством на роботі, і близькими людьми - такі розлади можуть затягнутися, тому краще не вступати зайвий раз в суперечки, обійти гострі кути.

Діва

Дівам в цей день не рекомендується вирушати в далеку дорогу або подорож, оскільки воно напевно виявиться невдалим, і до того ж здатне негативно позначитися на бюджеті.

Разом з тим експерти радять присвятити більше часу домашнім клопотам і наведенню порядку.

Водолій

Водоліям 11 жовтня краще зайнятися зміцненням свого здоров'я та авторитету у близьких людей. Астрологи зазначають, що для представників цього знака Зодіаку не виключено невелике розчарування в особистому житті.

Також в понеділок перша половина дня чревата прорахунками або обманами - через зайву довірливість можуть з'явитися фінансові втрати.