Єлизавета II вперше вийшла у світ після смерті коханого чоловіка

Так, 13 квітня Єлизавета II прийняла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Піла з поста лорда-камергера при королівському дворі.

Зазначимо, що попри чутки про те, що королева зречеться престолу після смерті коханого чоловіка, Єлизавета II продовжує виконувати офіційні обов'язки. Експерти кажуть, що вона не порушить клятву, яку дала при сходженні на трон - служити британському народу до останнього подиху.

Принц Філіп, який був поруч з королевою протягом усього її 69-річного правління, помер у віці 99 років. Його похорони відбудуться в суботу, 17 квітня.

Герцог Единбурзький одружився на Єлизаветі в 1947 році.