Єлизавета II не на жарт стурбована, що Меган Маркл і принц Гаррі фактично обмежили її від спілкування з правнуком

Сімейна драма монаршої родини Великобританії з приводу зречення від королівських обов'язків Меган Маркл і принца Гаррі обростає новими подробицями. Нагадаємо, що офіційну заяву про своє рішення Меган і Гаррі зробили 8 січня. Через кілька днів Єлизавета II офіційно схвалила такий "крок до незалежності" свого молодшого онука і його дружини. При цьому королева не приховувала, що засмучена таким рішенням герцогів Сассекських, однак підтримує їх вибір. Як зазвичай, "найцікавіші" деталі були приховані від сторонніх.

Так, Єлизавета II вкрай стурбована, що тепер її молодший онук зі своєю родиною буде фактично жити на дві країни. Зазначимо, що Меган Маркл вже облаштовує незалежне життя в Канаді, куди з мамою переїхав і принц Арчі. А от Гаррі поки що знаходиться у Великобританії, регулюючи всі спірні питання з приводу зречення. Її Величність переживає, що відтепер вона та інші члени королівської сім'ї, будуть вкрай рідко бачити малюка Арчі (народився 6 травня 2019 року). Як пишуть в британських ЗМІ, королева і до цього вкрай рідко могла няньчитися з правнуком через закритість від королівської сім'ї з боку Меган. А тепер королева буде проводити з ним ще менше часу. Про це повідомляє джерело The Sunday Times.

“Її Величності дуже сумно від того факту, що тепер вона ледве бачитиме Арчі. І що він упустить можливість рости разом зі своїми двоюрідними братами та родиною", - зазначає джерело The Sunday Times.

При цьому на запит видання Express.co.uk Букінгемський палац відмовився коментувати цю заяву.

Зазначимо, що Єлизавета ІІ вперше познайомилася з малюком Арчі через два дні після його народження. Тобто, 8 травня. До речі, саме в цей день Меган Маркл і принц Гаррі вперше "представили світу" свого первістка. Тоді у Віндзорському замку у маленького принца пройшла перша в житті фотосесія. На знімку Арчі спить в обіймах своєї матері в оточенні королеви, принца Філіпа, принца Гаррі і Дорії Регланд - матері Меган Маркл.

Малюк Арчі в оточенні сім'ї на другий день після свого народження (фото: CHRIS ALLERTON/SUSSEX ROYAL)

При цьому, за словами інсайдерів королівського двору, з тих пір Її Величність бачилася з правнуком буквально пару разів. А ось у 2020-му році королева взагалі жодного разу не тримала на руках малюка Арчі. І коли найближчим часом зможе це зробити, не відомо. Тому переживання Єлизавети ІІ не безпідставні.

До речі, нагадаємо, що раніше повідомлялося - принц Джордж і принцеса Шарлотта (діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма) також бачили свого двоюрідного брата всього пару разів. Принц Чарльз (батько Гаррі) також провів з онуком вкрай мало часу перед його переїздом до Канади. Хоча відомо, що принц Чарльз дуже дорожить своїм статусом турботливого дідуся - Джорджа і Шарлотту він часто відвідує, грає з ними і балує подарунками.

І хоча Меган і Гаррі пообіцяли родичам приїжджати до Великобританії на офіційні події. Однак невідомо, чи буде їх супроводжувати в цих поїздках принц Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Зазначимо, що принц Гаррі все ще знаходиться у Великобританії. 16 січня він провів свій перший "сольний виступ" за останні кілька років. У Букінгемському палаці герцог Сассекський очолив церемонію розіграшу Футбольної ліги регбі 2021 року після зустрічі з молодими гравцями, які демонстрували свою майстерність на покращеному поле на задньому дворі палацу. Це могло бути останнім офіційним виступом принца Гаррі в якості монаршої особи.

Нагадаємо, раніше в мережу "злили" фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади. На фото Меган веселитися з найкращими подружками - Джессіка Малруні і Софі Трюдо.