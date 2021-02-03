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Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори

Москва, Середа 03 лютого 2021 17:52
Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори
Сергій Сосєдов (фото: 24smi.org)
Автор: Lite

Відомий музичний критик і колишній суддя українського "Х-Фактор" Сергій Сосєдов здивував своєю московською квартирою, в якій він багато років живе разом зі соєю мамою.

Нове фото він опублікував в Instagram. На ньому можна побачити пожухлі штори і "румунську стінку". Крім того, на полицях видно велику кількість книг.

Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: &quot;румунська стінка&quot; і пожухлі штори

Сергій Сосєдов (фото: instagram.com/sosedov.sergei)

Також звертає на себе увагу фотографія з якоюсь дівчиною, але складно зрозуміти, хто зображений на цьому знімку. На одній полиці стоїть ваза для квітів.

Раніше Сосєдов говорив про те, що він проживає в самому звичайному будинку, яких сотні тисяч в Москві. При цьому він підкреслював, що у нього немає ніяких багатств.

Зазначимо, що Сергій Сосєдов є одним з найпопулярніших критиків на телебаченні у сфері шоу-бізнесу. Його часто запрошують на різні ток-шоу. З 2010 по 2015 рік Сосєдов був одним з чотирьох суддів співочого шоу "Х-фактор" в Україні.

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