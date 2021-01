Джастін Тімберлейк заспіває Джо Байдену на інавгурації про "кращі дні"

Знаменитий Джастін Тімберлейк буде співати на інавгурації президента США Джо Байдена 20 січня.

Таку радісну для своїх шанувальників новину сам зірковий актор і співак оголосив в Instagram-акаунті, де також показав відео про запис треку на студії.

Пісня, до речі, називається "Better Days" (укр. "Кращі дні"). Вона була написана і записана Джастіном у співпраці з музикантом Ентоні Клемонсом-молодшим кілька місяців тому.

"Минулий рік приніс багато розчарувань, горя, гніву. Бували часи, коли відчувалося повне безсилля. Ця пісня стала нашим способом надихнути всіх, допомогти не втрачати надії і продовжувати працювати, щоб прийти до кращого майбутнього!" - зазначив колишній учасник мегапопулярної групи N' Sync.

Також Тімберлейк додав, що для нього виступ на інавгурації 46-го президента США Джо Байдена - це "велика честь".

"Нас чекає довгий шлях, щоб налагодити, повернути і відновити цю країну. Але я сподіваюся, що зараз ми стали на вірний шлях, незважаючи на останні чотири роки", - зазначив артист.

Ant Clemons і Justin Timberlake заспівають для Байдена цю пісню

До слова, 29-річний Ant Clemons також відреагував на запрошення виступити на інавгурації.

"Боже всемогутній! Сказати, що збулася моя мрія - нічого не сказати!.. Я можу тільки молитися, щоб та надія та віра, яку ми відчували при написанні цієї пісні, сяяла на протязі всього строку нового президента", - прокоментував він у своєму Instagram.

А спеціально для тих, що не знає, хто такий Джастін Тімберлейк, ми склали топ-5 найкращих його пісень.

Can't Stop The Feeling

Mirrors

Cry Me A River

Say Something

What Goes Around... Comes Around

