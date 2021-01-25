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Дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода

Понеділок 25 січня 2021 07:02
Дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода
Погода в Україні буде в деяких областях з мокрим снігом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

У понеділок, 25 січня, в усіх областях України пройдуть дощі. При цьому в деяких місцях очікується навіть мокрий сніг, а температура повітря буде плюсовою.

Сильні дощі та мокрий сніг варто чекати жителям західних областей, а саме Закарпатської, Львівської та Волинської. Тут температура повітря прогріється до 2 градусів тепла. У Тернопільській області буде тепліше - +2...+4, в Івано-Франківській області +1...+3. Про це свідчать дані українського гідрометцентру.

У східних областях України також пройдуть дощі. При цьому в Донецькій області буде доволі тепло +6...+8. У Луганській області +4...+6, а в Харківській області +5...+7.

У центральних регіонах українців також чекають дощі. У Черкаській і Кіровоградській областях +6...+8. У Полтавській області +5...+7. У Дніпропетровській області +7...+9.

У північній частині України також очікується дощ. У Чернігівській області +5...+7, у Сумській області +4...+6.

На півдні України хоч і буде найтепліше, але місцевим жителям не вдасться уникнути дощів. У Миколаївській та Одеській областях +7...+9. У Херсонській області +8...+10.

У анексованому Криму дощі. Температура повітря прогріється до 11 градусів тепла.

У Києві також сьогодні буде дощ і +5...+7. Вітер західний 7-12 м/с.

Дощі та мокрий сніг: синоптики розповіли, де буде негода

Погодна карта 25 січня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, лікар розповів, як пережити різкі перепади температур.

Раніше синоптик дав прогноз на лютий і зазначив, що будуть серйозні погодні "качелі".

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