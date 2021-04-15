Дощі та мокрий сніг: які області України накриє мерзенною погодою

"16 квітня холодна погода і мокрий сніг знову очікуються на Заході України. І ці недружні атмосферні кроки можуть досягти Вінницької, Житомирської областей і навіть західних районів Черкаської області. На решті території України снігу не будуть, але будуть дощі – циклон постарається", - попередила Діденко.

У більшості областей України синоптики прогнозує вдень від +9 до +13 градусів, у західній частині буде холодніше, від +2 до +9 градусів.

"Кияни! Парасольки завтра можна брати, температура повітря близько +10 градусів. Шорти та джинси з дірками на колінах поки ще почекають", - зазначила синоптик.

Карти погоди

За даними Українського гідрометцентру, дощі будуть йти в усіх областях країни. На півночі, сході, півдні й у центральних областях очікується посилення вітру. Найтепліше буде на сході – до +14 +16 градусів. На півдні та в центрі від +9 до +12 градусів. На заході холодно, +5 +8 градусів, у денні години.

У Києві дощ буде йти вночі, а також вдень. Вітер західний, зі штормовими поривами. Вночі +5 +7 градусів, вдень від +10 до +12 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 16 квітня