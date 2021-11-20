Дні свят і веселощів: цим знакам Зодіаку точно пощастить на вихідних 20 і 21 листопада

Гороскоп на другу половину листопада говорить про те, що очікується складний період. Можливі сварки, конфлікти та непорозуміння з близькими людьми. Однак негативний вплив планет і зірок можна згладити, якщо розбудити в собі доброту, терпіння і позитив.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчі вихідні, 20 і 21 листопада, і назвали головних везунчиків. Про це інформує ТСН.

Гороскоп на 20-21 листопада для всіх

Вихідні стануть уособленням свого призначення і підходять саме для релаксу і розслаблення. Суботу варто провести в активному відпочинку, а ось в неділю варто перевести дух і сповільнитися.

У суботу варто відвідати свято або запланувати якісь веселощі. Вона буде хороша для розваг всіх вікових категорій – від дітей до людей похилого віку. Важливо в цей день контролювати свої емоції та поведінку, оскільки є ризик пошкодувати за те, що сталося на ранок неділі.

Можуть бути абсолютно несподівані ситуації - від танців на столі до відвертих тирад на адресу іншої людини.

У неділю не варто розв'язувати професійні питання або здійснювати серйозні справи. Це загрожує тим, що наваляться ще й побутові клопоти. Постарайтеся не відволікатися на те, де потрібно докласти максимум зусиль. Присвятіть цей день повністю відпочинку.

Кому пощастить 20-21 листопада

Рак

Займіться на вихідних творчістю, але є умова – це повинно бути для задоволення, а не для роботи. Є шанс створити щось вартісне - написати картину, скласти розповідь, зшити або зв'язати неймовірне плаття. Проведіть час з насолодою.

Лев

Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона допоможе вам зробити важливі висновки для майбутнього. Розгляньте різні варіанти свого бізнесу і визначте перспективність різних напрямків. У вас вийде вибрати потрібний, якщо ви відкинете в сторону доводи розуму.

Водолій

Сконцентруйтеся на особистому житті, оскільки саме там є всі шанси досягти успіху. Докладіть зусиль, щоб і зараз, і в майбутньому, все склалося найкращим чином. Нові відносини, які зав'яжуться на цих вихідних, можуть мати щасливе продовження в майбутньому. Є ймовірність, що вони приведуть до офіційної реєстрації шлюбу з людиною, які розділить не тільки любов, але світогляд.