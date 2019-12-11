"Світ навиворіт" святкує День народження: цікаві факти і спогади від Дмитра Комарова

Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв

В цьому році програмі виповнилося 9 років!

Сьогодні, 11 грудня, програми «Світ навиворіт» на «1+1» виповнюється 9 років. В цей день в 2010 році вийшов перший випуск тревел-шоу, присвячений Камбоджі.

Зараз на рахунку у автора проекту Дмитра Комарова та програми безліч рекордів і премій, сотні ексклюзивних інтерв'ю та унікальних репортажів, десятки мільйонів шанувальників. Складно уявити, але свій перший сезон Дмитро зняв, не маючи жодного досвіду в телезйомках. До цього він працював журналістом і фоторепортером у друкованих ЗМІ. Весь перший цикл програм він змонтував удвох з режисером монтажу Віталієм Наришкіним, поєднуючи в собі роль автора, режисера, сценариста, редактора і ведучого проекту. Це був експеримент, і він вдався. 11 грудня 2010 року, рівно 9 років тому, в ефір телеканалу «1+1» вийшов перший випуск програми.

Головна особливість «Світу навиворіт» і сьогодні залишається незмінною – дослідити важкодоступні, екзотичні куточки світу, показувати не туристичні місця, а "виворіт" – справжнє життя країни і людей. Те, що часто приховано від очей туристів і про що часом не знають навіть місцеві жителі.

«З кожним роком унікальних місць і традицій стає все менше. Цивілізація наступає. В деяких племенах, які ми знімали в перших сезонах, вже проклали асфальтовані дороги. Традиції йдуть в минуле, і частину з них можна побачити вже тільки в наших зйомках, які автоматично стали відеопідручниками з історії, а повторити такі кадри вже неможливо. Шукати екзотику стає все складніше, але від цього наша робота стає тільки цікавішою та азартнішою. Доводиться забиратися далі, щоб зняти і показати більше. Але головна місія проекту «Світ навиворіт» не тільки в пошуку екзотики. Я хочу надихати людей на власні відкриття, мотивувати. Хочу, щоб глядач не тільки пізнавав і дивувався, бачив ті місця, в які за туристичною путівкою не поїдеш.

Моя мрія – щоб якомога більше глядачів надихнулися, зібрали рюкзак і вирушили у свою власну подорож. Не обов'язково одразу їхати у далеку екзотичну країну – головне не сидіти на місці. Свої особисті відкриття можна зробити навіть в ста кілометрах від дому, поїхавши туди, де ніколи не бував раніше. Я хочу надихнути наших глядачів у вихідні дні не сидіти в соцмережах зі смартфоном в руках, а купити квиток, не має значення куди, нехай навіть на автобус до сусідньої області, зробити своє життя цікавішим, насиченішим, яскравішим і позитивнішим. Не втомлююся повторювати: подорожі – найкраща інвестиція, яка ніколи не знеціниться. Кожен долар, витрачений на поїздку, подарує вам емоцію, яку ви збережете на все життя. Я щасливий, що обрав для себе такий спосіб життя і мінімум 6 місяців на рік проводжу в дорозі. Сьогодні світ став відкритим, подорожі стали доступнішими, з'явилися лоукости. Головне побороти внутрішній бар'єр і зробити перший крок – купити квиток. І не важливо – до Делі, Венеції або незнайомого містечка в рідній області. У студентські роки я так і робив: в п'ятницю ввечері або суботу вранці просто підходив до квиткової каси та питав: а куди прямує найближчий автобус або поїзд? І навмисно їхав саме туди, куди є квиток. Відмінний сценарій, щоб провести незабутні вихідні азартно і яскраво. Ну а ті місця, їхати до яких туристу занадто небезпечно і нерозумно, покажемо вам ми. 9 років – чудовий вік. Все тільки починається. Попереду сотні відкриттів від «Світу навиворіт», які ми зробимо і побачимо разом з вами. Зараз ми теж в експедиції, і заздалегідь дякуємо за привітання. Дякуємо, що ви з нами!», – написав Комаров на своїх сторінках в соц.мережах.

Мандрівники поки не розкривають таємницю, куди вирушили на цей раз.

За 9 років існування «Світу навиворіт»:

В ефір вийшло 167 випусків про 14 країн світу.

Найтривалішою експедицією в історії проекту стала поїздка до Бразилії, де команда провела 204 дні.

За роки існування програми Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв взяли інтерв'ю у бразильського наркобарона і ватажка японської мафії якудза, в Непалі дістали волосся людини єті та провели унікальний експеримент, довівши, що це фейк з шерсті гірського козла.

Вони стали учасниками легендарного фестивалю в Ріо-де-Жанейро, познайомилися з братом Барака Обами і сім'єю Норгея Тенцинга, першого, хто піднявся на Еверест.

Мандрівники випробували на собі сотні професій – від ловця гігантських крабів в мангрових заростях Амазонки до шукача дорогоцінних каменів в шахтах Танзанії. Дмитро і Олександр зійшли на легендарні вершини Кіліманджаро (5895 м), Уайна-Потосі (6088 м), Айленд-Пік (6165 м) та інші.

Крім того, Дмитро Комаров під час зйомок скуштував десятки екзотичних «делікатесів» місцевого населення: личинки комах, отруйних павуків, свіжу кров з молоком і багато іншого, від чого холоне кров у жилах будь-якої цивілізованої людини.

Любов глядачів до програми «Світ навиворіт» неодноразово підтверджувалася високими рейтингами, результатами глядацьких голосувань. Дмитро Комаров отримав статуетку «Телетріумф» в номінації «Найкращий ведучий розважальної програми» і звання «Найкрасивіший чоловік року» на думку читачів журналу «VIVA!». Телеведучий став переможцем в номінації «Обличчя з екрану» премії XXL MENS AWARDS від чоловічого журналу «XXL», а минулого року «Світ навиворіт» отримав премію «Золотий лайк» від телеканалу «1+1» в номінації «Реаліті року».

За благодійний проект #ЧашкаКофе, який Дмитро популяризує через соц.мережі, ведучий був удостоєний спеціальної премії від журналу «XXL» «Інстаграм року». Суть цього проекту полягає в тому, що кожен може допомогти врятувати життя тяжкохворої дитини, відмовившись від чогось незначного, наприклад, однієї чашки кави, і віддавши ці гроші на допомогу дітям. Проект #ЧашкаКофе за 3.5 роки свого існування допоміг зібрати 38 мільйонів гривень і врятувати 32 життя.