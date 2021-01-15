Ці знаки Зодіаку чекають великі зміни в рік Бика: шукайте себе в списку щасливчиків!

Гороскоп 2021 (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 2021 розповість, що рік Білого Металевого Бика готує грандіозні життєві зміни деяким знакам Зодіаку. Кому з представників зодіакального кола пощастить знайти білу смугу і впевнено пройтися по ній - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Фахівець радить дивитися його по знаку Асцендента, адже так прогноз на рік працює ефективніше.

Овен

У році Бика у вас вийде сповна задовольнити свої амбітні плани. Нова посада з високим окладом, працевлаштування на хорошу роботу - найсприятливішими місяцями для цього стануть лютий, квітень, травень і серпень. Для Овнів, які займаються бізнесом, в цей період ймовірно збільшення обороту і зростання числа клієнтів, можуть з'явитися великі замовники і значні договори. У серпні-вересні вам захочеться змін: реорганізації бізнесу, перегляду кадрів, а якщо ви найманий працівник - звільнення та пошуку нової роботи. У цілому цей час буде сприятливим для змін і нових починань.

Лев

З самого початку року ви будете сконцентровані на кар'єрному рості. Імовірне одержання вигідних пропозицій по роботі. У січні, квітні і травні можете розраховувати на отримання керівної посади, яку ви давно хотіли. Вдалими виявляться відрядження в лютому-квітні, жовтні-грудні. При цьому в січні і лютому вірогідні і труднощі - сварки з начальством, вищими інстанціями, судами. Не поспішайте приймати поспішних рішень, позаяк в квітні-червні і вересні ви зможете домогтися бажаного як у бізнесі, так і на роботі.

Діва

Дів чекає досить продуктивний рік в кар'єрі та бізнесі. Але будуть нюанси. З січня по березень можуть бути судові розгляди, розбір польотів на роботі, зрада з боку колег, начальника або партнерів по бізнесу. Навести порядки і проявити свої організаторські таланти бажано в лютому і квітні, а також встановити ефективні ділові стосунки в колективі і укласти ряд контрактів у лютому, березні, квітні, червні. Також цей період буде сприятливий для зміни роботи і можливості отримати підвищення.

Терези

Цей рік буде як ніколи вдалим для спекуляцій і фінансових махінацій і гри на біржі або в лотерею. Продуктивними місяцями для роботи будуть березень і квітень. В цей період буде можливість збільшити собі зарплату, отримати нові пропозиції по роботі. З квітня по червень можуть бути кардинальні зміни і "перестановки" від керівництва аж до зміни посади. Для бізнесу це буде період, коли вам потрібно буде робити жорсткі і впевнені кроки для своєї впізнаваності і усунення конкурентів.

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