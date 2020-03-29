Діяльна Меган Маркл вирішила взятися за письменство і знайшла альтернативний дохід

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська знайшла джерела доходу, яке раніше принесло їй хороші гроші

Меган Маркл і принц Гаррі зараз знаходяться у Великобританії, де поки що продовжать виконувати свої королівські обов'язки, але 31 березня вони складуть повноваження і вирушать у вільне плавання. Природно, герцогам Сассекським доводиться шукати альтернативні джерела доходу, адже з королівської казни їх більше ніхто не буде фінансувати. Діяльна Меган намагається шукати роботу, і їй вдалося знайти кілька варіантів заробітку. Так, дружина принца Гаррі візьме участь у новому проекті компанії Disney і озвучить документальну стрічку про дику природу під назвою "Слон". Однак це не все! Меган збирається відродити свій блог і видати кулінарну книгу.

Після відходу з монаршої родини у 38-річної актриси з'явилася маса часу для самореалізації,чим вона вирішила негайно скористатися. Меган збирається написати свою другу за рахунком кулінарну книгу, про що повідомляє видання Us Weekly з посиланням на інсайдерів.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Перша книга кулінарних рецептів від кіноактриси під назвою "Разом" містила 50 улюблених страв від жінок зі спільноти Гренфелл і побачила світ у 2018 році. За два місяці з прилавків "розлетілося" 38 тис примірників, а ціна видання склала всього 9,99 фунтів (близько 12 доларів за книгу). Схоже, дружина принца Гаррі зібралася повторити свій успіх на письменницькому терені.

Також Меган має намір відродити свій популярний лайфстайл-блог The Tig, який вона закрила незадовго до новини про заручини з принцом Гаррі. Настав час повернути до добре забутого старого!

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

До речі, принц Гаррі і Меган Маркл влітку мають намір відвідати родичів-британських монархів і привезти свого сина Арчі до прабабусі Єлизаветі II в шотландське родове помістя Балморал.