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Дантес зблід від страху: Дорофєєва розповіла про страшний інцидент в спальні на Балі

Новость на русском → Балі, Неділя 07 лютого 2021 22:45
Дантес зблід від страху: Дорофєєва розповіла про страшний інцидент в спальні на Балі Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофєєва, яка тепер виступає сольно як DOROFEEVA, розповіла про страшний інцидент під час відпочинку на Балі, де вона була разом зі своїм чоловіком Дантесом і друзями. У спальню подружжя заповзла змія, яка сильно налякала артистів.

Про цей інцидент Дорофєєва розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Змію помітили, коли сімейна пара повернулася в номер після прогулянки. При цьому першим рептилію помітив Дантес.

"Вова виходить з білим обличчям і каже: "Не заходь туди. Там змія"... Змія була невелика. Але я боюся всього, що повзає, літає, мені все це страшно", - згадувала Надя.

Вона також зізналася, що розплакалася після того, як дізналася, що в їх спальні оселилася "гостя".

Довелося викликати фахівців, щоб вони виловили змію. У готелі сказали, що змія була неотруйна, але ловці змій боялися її. Дорофєєва також розповіла, що в ту ніч не могла заснути, і так за ніч кілька разів вставала, включала світло і все перевіряла.

Надя Дорофєєва розповіла про змію в спальні на Балі (відео: YouTube)

Нагадаємо, гаряча Дорофєєва в екстра міні з оголеною спиною не на жарт завела мережу. Співачка поділилася фото, на якому зображена в білосніжному міні з блискучими паєтками.

Раніше Дорофєєва продемонструвала стильний зимовий образ в джинсах і кроп-топі.

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