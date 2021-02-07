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Дантес побелел от страха: Дорофеева рассказала о жутком инциденте в спальне на Бали

Новина українською → Бали, Воскресенье 07 февраля 2021 22:45
Дантес побелел от страха: Дорофеева рассказала о жутком инциденте в спальне на Бали Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева, которая теперь выступает сольно как DOROFEEVA, рассказала о жутком инцидент во время отдыха на Бали, где она была вместе со своим мужем Дантесом и друзьями. В спальню супругов заползла змея, которая сильно напугала артистов.

Об этом инциденте Дорофеева рассказала в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Змею заметили, когда семейная пара вернулась в номер после прогулки. При этом первым рептилию заметил Дантес.

"Вова выходит с белым лицом и говорит: "Не заходи туда. Там змея"… Змея была небольшая. Но я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно", - вспоминала Надя.

Она также призналась, что расплакалась после того, как узнала, что в их спальне поселилась "гостья".

Пришлось вызывать специалистов, чтобы они выловили змею. В отеле сказали, что змея была неядовитая, но ловцы змей боялись ее. Дорофеева также рассказала, что в ту ночь на не могла уснуть, и за ночь несколько раз вставала, включала свет и все проверяла.

Надя Дорофеева рассказала о змее в спальне на Бали (видео: YouTube)

Напомним, горячая Дорофеева в экстра мини с оголенной спиной не на шутку завела сеть. Певица поделилась фото, на котором запечатлена в белоснежном мини с блестящими пайетками.

Ранее Дорофеева продемонстрировала стильный зимний лук в джинсах и кроп-топе.

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