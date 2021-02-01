Дан Балан повернеться на "Голос країни": спливло цікаве фото

"Голос країни" 2021 у другому ефірі одинадцятого сезону знову вражав глядачів яскравими виступами талановитих вокалістів. А організатори шоу тим часом продовжують інтригувати шанувальників важливим питанням: чи з'явиться на шоу Дан Балан, який полюбився всім нам в минулому сезоні.

Багато фанів "Голосу" сумують за романтичним дуетом, який розігрували Балан та Тіна Кароль. І відповідь прийшла від ведучих шоу - Юрія Горбунова і Каті Осадчої. Вони опублікували в Instagram селфі з Даном Баланом, якого ймовірно, ми побачимо вже в наступному ефірі, 7 лютого.

"Ви просили селфі з Даном! Будь ласка!" - підписав фото Горбунов.

В якій якості появися на шоу Дан, виступить на сцені чи буде допомагати тренерам - Наді Дорофєєвій, Тіні Кароль, Олегу Виннику і Дімі Монатіку - поки незрозуміло. Але організатори нещодавно заявили, що в "Голосі країни" "засвітяться" й інші зірки. Крім того, з'явиться нова посада - радник тренера на нокаутах.

Дан Балан з'явиться на "Голосі країни" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Дописувачі не втомлюються вимагати "повернути Дана на Голос" та активно коментують його появу на шоу.

Поверніть, будь ласка, Дана в Голос, з ним було дуже цікаво.

А Тіну де загубили, сам так з Катею, неправильно якось.

Дан - сонечко.

Три зірки - це круто!

Зазначимо, що продюсер шоу Володимир Завадюк пообіцяв нещодавно новий дует тренерів - замість ДанТіни ми побачимо НаТіну.

Раніше ми писали також, що організатори "Голоси" відповіли на критику прихильників через неповні відео, які викладаються в інтернет.