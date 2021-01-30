Голос країни 2021: хто з зірок і в якій ролі "засвітиться" на шоу

Голос країни 2021 (фото: прес-служба)

Голос країни 2021 стартував 24 січня і готує глядачам масу нововведень. Адже шоу в цьому році проходить під гаслом "Перезавантаження". Організатори прибрали "кнопку блокування", а також обрізали відео, що викладається в інтернет, чим викликали хвилю критики з боку глядачів. Але це ще не всі сюрпризи - в шоу з'являться "радники тренерів на нокаутах".

Продюсер "Голосу" Володимир Завадюк відповів в Instagram на найважливіші питання, що цікавлять глядачів.

Одним з таких було, "чи повернуть Дана Балана", а також хто з зірок з'явиться в шоу. Зазначимо, що творці шоу часто влаштовують суддям іспит, ставлячи за їхніми кріслами вже "готових" зірок шоу-бізнесу. В такій ролі свого часу побували Наталя Могилевська, Ірина Федишин, Злата Огневич, Юрій Ткач та інші селебретіс.

За словами продюсера шоу, в нинішньому сезоні ми побачимо таких "гестстар", як Юлія Саніна, Надя Мейхер, і звичайно ж - Дан Балан. Ймовірно, хтось з них стане "радником тренера на нокаутах".

"Я впевнений, що Дан за вам теж сумує. Звичайно ж чекати і, можливо, він з'явиться тут зовсім скоро", - розповідає Завадюк.

Продюсер "Голосу країни" розповів, чи повернуть Дана Балана на шоу (відео: instagram.com/stories/zavaduk)

У шоу з'являться також екс-"ВІА Гра" Надя Мейхер і фронтвумен рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна.

Продюсер "Голосу країни" розповів про зірок, які з'являться на кастингу шоу (скрін: instagram.com/stories/zavaduk)

Цікаво, що раніше творці Голосу країни 2021 заінтригували заявою, що вони знайшли нестандартну заміну Дану Балану для Тіни Кароль. І скоро глядачі дізнаються, що таке "НаТіна".