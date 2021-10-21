Чорний Тигр стане важким для цих знаків Зодіаку: Глоба назвав невдах 2022 року

Гороскоп на 2022 рік від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, які зіткнуться з масою труднощів. Для кого символ наступного року - Чорний Водяний Тигр буде немилостивим - читайте нижче в матеріалі Lite.

Рак

У 2022 році Чорного Тигра Ракам доведеться - хочуть вони цього чи ні - навчитися тримати емоції при собі. Астролог каже, що вас чекає багато важливих рішень і переломних моментів, які вимагають ясної голови. Якщо ви будете діяти безконтрольно, ризикуєте наламати дров.

Лев

Павло Глоба рекомендує Левам всі справи, якими ви будете займатися, виконувати по черзі. Інакше вже до середини 2022 року ризикуєте бути вичавленими як лимон, руки будуть опускатися і захочеться втекти від усіх на край світу. Робота - це звичайно добре, але і про відпочинок не забувайте.

Козеріг

На думку астролога, вже з початку року вам доведеться зайняти оборонну позицію. Павло Глоба каже, що ви можете зіткнутися з безгрошів'ям, втратою роботи, занепадом бізнесу. Почніть відкладати на "чорний день" вже зараз - в 2022-му заначка може вам знадобитися. З початком весни все повинно налагодитися.