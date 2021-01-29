Буде рвати вітер і впадуть морози: синоптики приголомшили прогнозом погоди

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в останні вихідні січня буде неоднозначна в різних областях України. Буде йти сніг, очікується сильний штормовий вітер і місцями будуть морози.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на дорогах буде ожеледиця та попередила водіїв про небезпеку. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"В Україні завершальні вихідні січня обіцяють опади, ожеледь і буде рвати вітер. Переважатиме періодичний сніг, у східних областях, в південній частині та в Дніпропетровській області - дощ або мокрий сніг. Вдень 31-го січня - тимчасова пауза в опадах в більшості областей України. На дорогу на "лисій" гумі не виїжджайте, небезпечно. Або від ожеледиці, або від водія зі слабкими нервами, який буде їхати поруч і може постраждати від такого "лисого" нехлюйство", - написала синоптик.

Карта погоди

А ось температура повітря на вихідних буде стрибати, від -9 градусів вночі до +7 вдень на сході.

"Температура повітря, як школярі на перерві - хто куди. Вночі за шкільні гаражі побіжать покурити "старшокласники", помірні морози, -3-9 градусів, а вдень "початкові класи" ще будуть слухатися, буде тепліше, від 3 морозу до 3 тепла. У східних областях, на півдні, а також у Дніпрі з районами передбачається тепла погода, вдень 3 + 7 градусів", - повідомила Діденко.

У Києві вона пообіцяла вологу погоду, морози та сильний вітер зі штормовими поривами.

"У Києві на вихідних буде переважати волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде поривчастим, закутуйте шию", - зазначила синоптик і попередила, що лютий в Україні почнеться з візиту чергового циклону з Італії-Балкан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні закінчаться снігопади.

А також розповідали про те, що синоптики налякали прогнозом погоди на лютий в Україні.