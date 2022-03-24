Готуємо пишні оладки на кефірі, які не прилипають і не пригоряють: секрет дуже простий
Пишні оладки на кефірі, які не приставатимуть, не пригоратимуть, засмажаться ззовні і пропечуться зсередини, вдаються не завжди. Але є деякі секрети, які допоможуть нагодувати родину першокласними оладками.
Про це розповів Євген Клопотенко.
За словами кулінара, варто пам'ятати про таке:
- чим жирніший кефір, тим пишніше оладки - ідеально 2,5%;
- цукру в тісто треба поменше, краще солодкість відрегулювати медом, варенням, адже через надлишок цукру оладки швидко пригорають зовні та не пропікаються всередині;
- соду для оладок на кефірі гасити не треба, бо кефір - це й так кисле середовище;
- олії для смаження треба зовсім небагато.
Інгредієнти:
- 300 мл кефіру 2,5% жирності
- 1 яйце
- 1 ст. л. цукру
- 10 г ванільного цукру
- 200 г борошна пшеничного
- 1/2 ч. л. соди
- 3-5 ст. л. соняшникової олії
- 1 дрібка солі
Фото: Оладки від Клопотенка (klopotenko.com)
Покрокове приготування
Додайте в миску одну дрібку солі, 1 ст. л. цукру та 10 г ванільного цукру. За бажанням кількість цукру можете зменшити. Перемішайте віничком.
Далі додайте 1/2 ч. л. соди та знову все добре перемішайте. Сода додасть оладкам пишності. Консистенція тіста повинна бути густою, але стікати з віничка. Якщо воно вийшло надто густим, додайте 2-3 ст. л. води.
Додайте в миску 200 г борошна та замісіть однорідне тісто, щоб у ньому не було грудочок. По консистенції тісто має бути густим, але при цьому стікати з віничка. Якщо у вас вийшло густе тісто, додайте 2-3 ст. л. води та перемішайте.
Накрийте миску харчовою плівкою та відставте тісто на 20-25 хвилин у теплому місці, щоб воно трохи піднялося.
Пательню розігрійте з невеликою кількістю олії. За бажанням змащуйте її олією за допомогою силіконового пензлика. Викладайте на пательню по 1 ст. л. тіста. Відступайте місце, щоб оладки під час смаження не злиплися між собою.
Смажте оладки по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору. Якщо потрібно, викладайте на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія. Подавайте оладки з абрикосовим варенням.
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