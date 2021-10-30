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Астрологи назвали знаки Зодика, на які звалиться удача в останні дні жовтня

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 розповість, які знаки Зодіаку чекає удача і везіння в останні дні жовтня, 30-31 числа. Зірки і планети будуть благоволити цим трьом щасливчикам у всьому, вважають астрологи.

Яким знакам Зодіаку пощастить найбільше, пише 1001goroskop.

Овен

Овни будуть справляти враження на оточуючих, використовуючи дуже потужний інструмент - свій інтелект. Ви будете блискати своїм розумом і кмітливістю, що допоможе вам досягти успіху в будь-якому оточенні, де б ви не знаходилися, і на які б теми не говорили.

Рак

В Раку прокинеться справжній фінансист! Ваш мозок буде працювати чітко, жонглюючи цифрами і фактами. Присвятіть себе думкам про те, як поліпшити матеріальне становище, і вам вдасться зробити на світ відмінний план, який допоможе вам непогано заробити. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Раку не прогадати.

Скорпіон

Скорпіон здатний все у своєму житті акуратно розкласти по поличках, і саме це стане вашим ключем до успіху. Спонтанність хороша не завжди, найчастіше запорука успішної справи - це план, що враховує найдрібніші деталі. Неважливо, про що йде мова, - про велику подію в його житті, дієту, відпустку або вечірку. Спланувавши будь-яку дію заздалегідь, Скорпіон буде приречений його на успіх!

Раніше астролог Павло Глоба розповів, які знаки Зодіаку розбагатіють в листопаді 2021.

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