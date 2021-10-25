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Астрологи назвали знаки Зодіаку, на які до кінця жовтня звалиться багатство

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на останній тиждень жовтня 2021 розповість про знаки Зодіаку, яким цей час принесе немислиме фінансове везіння. Астрологи розповіли, хто ці щасливчики, і як їм скористатися унікальним шансом, які нададуть зірки і планети з 25 по 31 жовтня.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Астрологи кажуть, що в кінці жовтня 2021 Овна чекає період прозріння, змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Дійте стрімко і цілеспрямовано, і не бійтеся важливих фінансових рішень - зараз той самий час, коли вони будуть правильними.

Рак

Удача піде за Раком на цьому тижні, але важливо пам'ятати, що усміхнеться вона найбільш впевненим у собі представникам знака. Ви зможете розширити межі можливого і неможливого, домогтися вирішення всіх нагальних і важливих проблем. Це прекрасний час для відряджень, для початку нових справ і зміни роботи. Астрологи кажуть, що гроші підуть в руки творчо розвиненим Ракам.

Скорпіон

Нічні світила в кінці жовтня, будуть налаштовані на те, щоб посилати Скорпіонам таємні знаки, які зможуть направити їх по вірному шляху. Найкращі ліки від будь-яких фінансових бід для вас в стрімкості і динаміці. Дуже потужним стане вплив оточення на життя Скорпіонів, близькі зможуть подарувати вам впевненість в собі.

Раніше астролог попередила про напружений період, який нас чекає в жовтні-листопаді 2021.

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Гороскоп