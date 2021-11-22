Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким кінець листопада 2021 влаштує "грошовий дощ"

Рак

Астрологи кажуть, що фінансова сторона на цьому тижні порадує Раків. Але важливо при цьому створювати сприятливу атмосферу на робочому місці.

Щоб досягти максимуму, вам не варто зупинятися на досягнутому, але і поспішати з фінансовими справами не варто. Не давайте нікому порожніх обіцянок і ставте перед собою тільки ті завдання, які вам під силу - тоді ви впораєтеся.

Діва

Фінансові можливості дів виростуть на цьому тижні - у них з'явиться нове джерело доходу або начальство вирішить дати підвищення, надбавку до зарплати.

При цьому вам потрібно боротися з неробством. Особливо з 24 листопада, коли зміниться енергетика Меркурія, покровителя людей цього знака Зодіаку. Починається час, коли Діви зможуть переплюнути всіх навколо. Довіртеся внутрішньому голосу і не бійтеся рухатися вперед.

Козеріг

Астрологи кажуть, що на горизонті у цих людей можуть з'явитися несподівані доходи. Це може бути взяті у них раніше гроші в борг, прибуток від забутих угод, велике і важливе замовлення в бізнесі або на роботі, надбавка або премія.

При цьому фінансові кошти Козерогам рекомендується вкладати в професійне зростання або в будинок, сім'ю.