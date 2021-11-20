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Сонце в знаку Стрільця: кому цей час принесе велику удачу

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Субота 20 листопада 2021 21:00
Сонце в знаку Стрільця: кому цей час принесе велику удачу Фото: астролог попередила про сонце в Стрільці з 22 листопада (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила про особливий період, який пов'язаний з переходом Сонця в знак Стрільця. У чому унікальність цієї події, яка триватиме цілий місяць - з 22 листопада по 22 грудня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Своїми знаннями з Lite поділилася відомий астролог Аріна Атуровна.

За словами експерта, Сонце в Стрільці сприятиме пробудженню у людей духу мандрів, пізнання незвіданого, прагненню відправитися якщо не в кругосвітню подорож, то хоча б куди-небудь за місто. Ці починання будуть успішними.

Разом з тим, відбувається і посилення таких рис характеру, як благородство і великодушність.

У почуттях позитивні емоції будуть переважати, тому люди будуть ставати добродушними, випромінювати позитив і оптимізм.

"Люди намагаються спілкуватися між собою більш відкрито, прагнучи бути максимально толерантним до недоліків інших", - говорить Аріна.

Також з 22 листопада може проявлятися великий інтерес до наукових відкриттів і досягнень медицини - як традиційної, так і народної.

"Час буде дуже сприятливим для тих, хто планував звернутися з проханнями в різні інстанції і до судових чиновників", - додала експерт.

Раніше астролог також попередила про листопадову повню, яка співпаде з місячним затемненням. Експерт розповіла, в чому особливість цього періоду.

Також Аріна Артурівна попередила про час Венери в Козерозі, розповівши, хто буде приречений на успіх, а хто - на невдачі.

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