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Синоптик розповіла, коли на зміну "мокрому" похолоданню прийде тепло до +22

Новость на русском → Субота 08 травня 2021 20:31
Синоптик розповіла, коли на зміну "мокрому" похолоданню прийде тепло до +22 Фото: погода в Україні скоро буде тепліше (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні найближчими днями буде переважно холодною і з нічними заморозками, значні опади не передбачаються - тільки в деяких регіонах буде дощ. А ось потепління очікується з вівторка.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

9 травня у темний час доби прогнозуються заморозки на грунті в західних, північних, центральних областях, і місцями навіть на Півдні країни. А ось в східних регіонах завдяки хмарності заморозки менш вірогідні.

У неділю температура повітря в середньому по Україні становитиме вночі близько +1... +5 градусів, а в південних і східних областях від +3 до +8 градусів. Але вдень антициклон Utine подарує сонячну погоду, і стовпчики термометрів покажуть до +12... + 17 градусів, на заході буде до +14... +19 градусів.

Дощі очікуються тільки в східних областях, а ще, можливо, злегка пройдуть в окремих районах Київської та Черкаської областей.

На Сході України прогнозується сильний вітер, а ще пориви будуть місцями в центральних і південних регіонах.

У Києві 9 травня вночі температура повітря становитиме близько +2... + 5 градусів, в околицях можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13... +14 градусів.

Ніч на понеділок, 10 травня, теж повинна принести місцями заморозки.

Вдень 10-11 травня в Україні потеплішає до +15... +22 градусів, однак у східних областях буде холодніше - прогнозується близько +11... +16 градусів.

Раніше повідомлялося, що Прикарпаття накрило травневими заметами, і цю зимову казку 8 травня показали на фото.

Нагадаємо, що перед цим синоптики попереджали про заморозки навіть у другій половині травня у своїх прогнозах на останній місяць весни.

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