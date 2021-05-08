Синоптик розповіла, коли на зміну "мокрому" похолоданню прийде тепло до +22

Погода в Україні найближчими днями буде переважно холодною і з нічними заморозками, значні опади не передбачаються - тільки в деяких регіонах буде дощ. А ось потепління очікується з вівторка.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook .

9 травня у темний час доби прогнозуються заморозки на грунті в західних, північних, центральних областях, і місцями навіть на Півдні країни. А ось в східних регіонах завдяки хмарності заморозки менш вірогідні.

У неділю температура повітря в середньому по Україні становитиме вночі близько +1... +5 градусів, а в південних і східних областях від +3 до +8 градусів. Але вдень антициклон Utine подарує сонячну погоду, і стовпчики термометрів покажуть до +12... + 17 градусів, на заході буде до +14... +19 градусів.

Дощі очікуються тільки в східних областях, а ще, можливо, злегка пройдуть в окремих районах Київської та Черкаської областей.

На Сході України прогнозується сильний вітер, а ще пориви будуть місцями в центральних і південних регіонах.

У Києві 9 травня вночі температура повітря становитиме близько +2... + 5 градусів, в околицях можливі заморозки. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +13... +14 градусів.

Ніч на понеділок, 10 травня, теж повинна принести місцями заморозки.

Вдень 10-11 травня в Україні потеплішає до +15... +22 градусів, однак у східних областях буде холодніше - прогнозується близько +11... +16 градусів.