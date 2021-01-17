Ані Лорак показала нові фото з Києва, де вона перебуває вже кілька днів

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак, яка вже кілька років живе в Москві, поділилася зі своїми шанувальниками новими фотографіями з Києва. Українська співачка побувала в центрі міста, на Хрещатику.

Фотографії з прогулянки по столиці вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак показала нові фото з прогулянок по Києву (фото: instagram.com/anilorak)

"Ох і мороз сьогодні. Але прогулянка по улюбленому Києву все ж відбулася. Сподіваюся, ваша неділя була такою ж насиченою і чудовою", - написала Лорак.

Ані Лорак показала нові фото з прогулянок по Києву (фото: instagram.com/anilorak)

Також у співачки з'явилося фото з гримерки, і користувачі мережі припустили, що артистка приїхала в Київ, щоб зняти свій новий кліп.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, Ані Лорак задумалася про зміни в зовнішності і приміряла на себе образ блондинки. Артистка вирішила шокувати своїх шанувальників і поцікавилася їх думкою.

Раніше Ані Лорак поділилася зворушливим фото з загиблим на війні братом. Співачка показала знімок з братами біля новорічної ялинки. На фото зовсім маленька Кароліна фотографується з двома з трьох братів - Сергієм та Ігорем. Старший Сергій загинув на війні в Афганістані, коли майбутньої знаменитій артистці було всього 9 років.

За словами співачки, у них був міцний зв'язок. Сергій розгледів в ній талант до вокалу і почав розучувати з нею пісні під гітару. Він вірив, що сестра доб'ється успіху і мотивував її розвивати свої вокальні навички.