Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак, которая уже несколько лет живет в Москве, поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями из Киева. Украинская певица побывала в центре города, на Крещатике.

Фотографии из прогулки по столице она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ани Лорак показала новые фото из прогулок по Киеву (фото: instagram.com/anilorak)

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - написала Лорак.

Ани Лорак показала новые фото из прогулок по Киеву (фото: instagram.com/anilorak)

Также у певицы появилось фото из гримерки, и пользователи сети предположили, что артистка приехала в Киев, чтобы снять свой новый клип.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак задумалась о переменах во внешности и примерила на себя образ блондинки. Артистка решила шокировать своих поклонников и поинтересовалась их мнением.

Ранее Ани Лорак поделилась трогательным фото с погибшим на войне братом. Певица показала снимок с братьями возле новогодней елки. На фото совсем маленькая Каролина фотографируется с двумя из трех братьев - Сергеем и Игорем. Старший Сергей погиб на войне в Афганистане, когда будущей знаменитой артистке было всего 9 лет.

По словам певицы, у них была крепкая связь. Сергей разглядел в ней талант к вокалу и начал разучивать с ней песни под гитару. Он верил, что сестра добьется успеха и мотивировал ее развивать свои вокальные навыки.