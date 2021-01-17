ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней

Киев, Воскресенье 17 января 2021 22:32
Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Ани Лорак, которая уже несколько лет живет в Москве, поделилась со своими поклонниками новыми фотографиями из Киева. Украинская певица побывала в центре города, на Крещатике.

Фотографии из прогулки по столице она опубликовала на своей странице в Instagram.

Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько днейАни Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько днейАни Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней

Ани Лорак показала новые фото из прогулок по Киеву (фото: instagram.com/anilorak)

"Ох и мороз сегодня. Но прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась. Надеюсь, ваше воскресенье было таким же насыщенным и замечательным", - написала Лорак.

Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней

Ани Лорак показала новые фото из прогулок по Киеву (фото: instagram.com/anilorak)

Также у певицы появилось фото из гримерки, и пользователи сети предположили, что артистка приехала в Киев, чтобы снять свой новый клип.

Ани Лорак показала новые фото из Киева, где она находится уже несколько дней

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, Ани Лорак задумалась о переменах во внешности и примерила на себя образ блондинки. Артистка решила шокировать своих поклонников и поинтересовалась их мнением.

Ранее Ани Лорак поделилась трогательным фото с погибшим на войне братом. Певица показала снимок с братьями возле новогодней елки. На фото совсем маленькая Каролина фотографируется с двумя из трех братьев - Сергеем и Игорем. Старший Сергей погиб на войне в Афганистане, когда будущей знаменитой артистке было всего 9 лет.

По словам певицы, у них была крепкая связь. Сергей разглядел в ней талант к вокалу и начал разучивать с ней песни под гитару. Он верил, что сестра добьется успеха и мотивировал ее развивать свои вокальные навыки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни шоубизАни Лорак

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь