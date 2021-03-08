Андрій Джеджула відверто розповів про пережите горе в сім'ї 8 березня: мало хто знає

Джеджула також зазначив, що час - унікальний лікар, і в цьому році він вперше на поминках зміг посміхнутися у відповідь на посмішку мами з портрета на пам'ятнику. Ведучий додав, що вона зараз могла б посміхатися, сидячи за столом навколо членів родини.

"Але сьогодні рівно 5 років, як 8 березня в ці хвилини о 16:55 тебе не стало! Мало хто знає, що 8 березня тепер у мене тільки закріплено за мамою! Сьогодні моя сестра (у нас різні мами) запитала мене: ну, що, попустило? Хоча чула, що ніколи не відпускає! І я відповів: якщо відпустить, то я й не був би сином зовсім! А так притупило біль!" - чуттєво написав Андрій.

Джеджула поділився подробицями пережитого горя.

"5 років тому, я вранці привітав телефоном маму, відправив через папу букет і домовився приїхати до 18:00. А о 16:55 подзвонив тато, коли я був на пів дороги до дому і сказав, що мамі погано, він тоді й не зрозумів, що вона вже пішла! Дав трубку лікарю швидкої, і той абсолютно безапеляційно заявив, що вона померла, та так (прям навіть не буду повторювати ці слова, які засіли в голові назавжди), що якби я доїхав трохи раніше, то поклав би доктора поруч!" - розповів шоумен.

Знаменитість висловив думку, що працівникам МОЗ не завадило б проходити курс для підвищення толерантності та використання правильних слів, коли повідомляєш про смерть близького родича.

Вже на місці, Джеджула намагався робити штучне дихання, говорив з нею, "кричав, тряс, в надії, що помилка"... а пізніше приїхав його друг і сказав: "Андрій, вижени всіх і залишся наодинці з нею! Скажи все, що не сказав! Це найважливіші кілька годин у прощанні з мамою!"

Андрій Джеджула показав фото мами (фото: instagram.com/djedjula)

"Відпустило мене? Та просто припекло часом криваву рану! Але вона як і раніше болить!" - пише провідний.

Він додав, що кожен раз емоції повертаються, коли він чує слово "мама".

"Молю тебе Боженька тільки про те, щоб ніколи згодом не забув її посмішку і сміх! І закінчу цитатою свого синочка, який на могилу бабусі прощаючись написав листівку: Бабуся! Будь щаслива на новому місці!!!!" - йдеться у публікації.

Андрій Джеджула з мамою (фото: instagram.com/djedjula)