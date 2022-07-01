6 речей, які жінки ненавидять у чоловіках

Експерти зі стосунків назвали шість речей у чоловічій поведінці, які жінки можуть ненавидіти понад усе. Як уникнути непорозумінь у стосунках, і які моделі взаємовідносин є прийнятними?

Він каже, що ви набрали вагу (у вас з'явилися зморшки, акне тощо)

Що ж, ви й так знаєте про свої недоліки, і вирішуєте - боротися з ними чи ні. А чоловік поруч з вами зовсім не для того, аби прививати вам комплекси. Навпаки, він має щодня запевняти вас, що ви найгарніша, найсексуальніша жінка.

Він завжди і у всьому з вами згоден

Звичайно, ви хочете мати добрі стосунки, без суперечок і скандалів. Але чоловік, який погоджується з будь-яким вашим рішенням справляє враження ніби йому все одно. До того ж, чому ініціатива у ваших руках? Це його роль - вирішувати ваші нагальні життєві проблеми, або принаймні їх обговорювати і приймати спільне рішення.

Він забуває про ваш день народження або про іншу важливу дату

Стосунки будуються на спільних моментах, спогадах, подіях і, отже, побаченнях. І ці моменти унікальні для вас двох. Те, що він не пам'ятає, коли твій день народження - говорить багато про його ставлення до вас.

Він зберігає фото колишніх на своєму телефоні

Якщо він не перегорнув сторінку з попередніми стосунками, перш ніж почати їх з вами - це погано. І це бісить. Якщо у нього фото колишньої (колишніх) у телефоні, несвідомо він ставить вас у конкуренцію з нею. А ви не хочете змагатися з привидами його попереднього життя.

Він не виявляє романтичних жестів

Звісно у стосунках є місце дружбі, але ви не хочете бути його "приятелем". Якщо він не проявляє себе як джентельмен, не притримує вам двері, не подає руки, не заїздить за вами, коли ви йдете на побачення - це бісить.

Він поводиться як дитина

Ви прагнете будувати своє майбутнє з чоловіком, а не гратися в маму з дорослою дитиною. Зріле та відповідальне ставлення є основою майбутніх стосунків, розвитку, руху вперед. Якщо ви постійно нагадуєте йому, що йому робити або не робити, а він при цьому "капризує", це дуже виснажує.