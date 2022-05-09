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Легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму

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Понеділок 09 травня 2022 11:26
Легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму Фото: Кузьма на "Файному місті", 2014 рік (instagram.com/kuzmenko_barbara)
Автор: Світлана Мащенко

Футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за 225 тисяч гривень. В ній він виступив на фестивалі "Файне місто" влітку 2014-го, де, зокрема, послав Путіна зі сцени.

Про це повідомили у благодійній організації B42KON.

Футболку з написом "Georgia" передала благодійному фонду дочка музиканта Барбара Кузьменко.

Повідомляється, що власницею цінної речі стала прихильниця музиканта Вікторія Калашник (@vkalashnyk).

Легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму

Після початку аукціону планувалося, що отримані кошти підуть на закупівлю ліків для Благодійного фонду імені Кузьми Скрябіна і покупку машини для ЗСУ.

"Друзі, ми з родиною вирішили передати на аукціон футболку мого батька. В ній він запалював концерти ще далекого 2014 року. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти для тих, хто їх потребує", - зазначила донька покійного артиста.

Тоді стартова ціна була заявлена 2000 гривень, а мінімальний крок - 500 грн.

Легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну сумуЛегендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму

Фото: Кузьма на "Файному місті", 2014 рік (instagram.com/kuzmenko_barbara)

Дивіться уривок з виступу Скрябіна на фестивалі:

Раніше ми писали про фільм "Я, "Побєда" і Берлін", знятий за книгою Кузьми Скрябіна.

Також слухайте 8 найкращих пісень Кузьми Скрябіна.

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Андрій Кузьменко
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