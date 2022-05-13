Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто
Увесь світ зараз разом з Україною, чому черговим підтвердженням є Річард Гір, що вирішив продати свій розкішний кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Всі грощі підуть на допомогу українцям.
Про це повідомляє аукціонна платформа Bring A Trailer.
"Повна сума продажу, включаючи винагороду покупця BaT, буде рівномірно розподілена між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є неприбутковими організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні", - говориться в повідомленні.
Характеристики авто
Автомобіль оздоблений антрацитовою перлинною шкірою з кашеміровою шкірою і оснащений 4,0-літровим V8 двигуном в парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.
Оснащення включає м'який верх, що відкидається, 17-дюймові легкосплавні диски, сидіння з підігрівом з електрорегулюванням, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer.
Jaguar XK8 має пробіг 30 тис. миль.
Кабіна має шкіряну оббивку сидінь з кашеміру, відповідні вставки на дверних панелях, коричневі килими та дерев'яну обробку керма, приладової панелі, центральної консолі та дверей.
Серед зручностей - передні сидіння з підігрівом з електрорегулюванням, автоматичний клімат-контроль, круїз-контроль
4,0-літровий 32-клапанний двигун V8 видає 290 кінських сил.
Фото: bringatrailer.com
Раніше ми писали, що легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму.
Також Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.