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Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто

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П'ятниця 13 травня 2022 10:41
Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто Фото: Річард Гір продає свій Jaguar, щоб допомогти українцям (GettyImages)
Автор: Світлана Мащенко

Увесь світ зараз разом з Україною, чому черговим підтвердженням є Річард Гір, що вирішив продати свій розкішний кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Всі грощі підуть на допомогу українцям.

Про це повідомляє аукціонна платформа Bring A Trailer.

"Повна сума продажу, включаючи винагороду покупця BaT, буде рівномірно розподілена між World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, обидві з яких є неприбутковими організаціями, які надають ресурси тим, хто постраждав від війни в Україні", - говориться в повідомленні.

Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто

Характеристики авто

Автомобіль оздоблений антрацитовою перлинною шкірою з кашеміровою шкірою і оснащений 4,0-літровим V8 двигуном в парі з п’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Оснащення включає м'який верх, що відкидається, 17-дюймові легкосплавні диски, сидіння з підігрівом з електрорегулюванням, автоматичний клімат-контроль і стереосистему Pioneer.

Jaguar XK8 має пробіг 30 тис. миль.

Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає автоРічард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає автоРічард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто

Кабіна має шкіряну оббивку сидінь з кашеміру, відповідні вставки на дверних панелях, коричневі килими та дерев'яну обробку керма, приладової панелі, центральної консолі та дверей.

Серед зручностей - передні сидіння з підігрівом з електрорегулюванням, автоматичний клімат-контроль, круїз-контроль

4,0-літровий 32-клапанний двигун V8 видає 290 кінських сил.

Річард Гір виставив на продаж свій розкішний Jaguar заради українців: як виглядає авто

Фото: bringatrailer.com

Раніше ми писали, що легендарну футболку Скрябіна, в якій він 2014-го послав Путіна, продали за рекордну суму.

Також Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення.

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аукцион Ричард Гир
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