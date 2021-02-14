14 лютого не залишайтеся на самоті та не сумуйте: що можна і не можна робити в день Трифона

Як свідчать церковні перекази, святий Трифон жив у Фрігії в Малій Азії, і з дитинства мав даром зцілювати будь-які хвороби, а також міг виганяти бісів з людей. За легендами, Трифон вилікував одержиму нечистим духом дочку римського імператора Гордіана.

У 249 році в Римській імперії почалися гоніння на християн - щойно на престол зійшов Децій. Вже через рік святого Трифона схопили та піддали жорстоким тортурам, після чого стратили.

В цей день іменини відзначають: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.

14 лютого православні вшановують пам'ять святого мученика Трифона (зображення: Сербська ікона Трифона з Кампсиди, фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

В давнину 14 лютого дівчата в селах молилися святому Трифону про добрих наречених, а взагалі останній місяць зими вважався часом весіль.

А ось заміжні жінки, які мріяли завагітніти, кидали у річку чи озеро, на якому практично немає льоду, букет квітів і молилися Богу.

Вірили, що якщо закохані в цей день дадуть один одному клятву вірності, їм будуть не страшні жодні перешкоди та спокуси.

Також вважалося, що укладений 14 лютого шлюб буде щасливим і міцним.

У день Трифона Мишегона пращури зверталися до гризунів "з проханням" не псувати скирти з хлібом. Ще практикувалися особливі ритуали, щоб прогнати мишей з поселень. Для цього жмут сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно і солома.

Що не можна робити в цей день

Сьогодні не можна дівчатам і жінкам дивитися на ворон та інших чорних птахів - буде жорстокий чоловік.

В цей день не можна сумувати - інакше будеш насамоті весь рік.

Поганою прикметою вважалося, якщо людина проведе цей день на самоті.

Не можна 14 лютого самотньому хлопцю або дівчині гнати від себе собаку, що підбігла.

Головні прикмети в День Трифона