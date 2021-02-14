14 лютого не залишайтеся на самоті та не сумуйте: що можна і не можна робити в день Трифона

14 лютого православні християни вшановують мученика Трифона Апамейського, який постраждав за віру під час царювання імператора Деція Траяна в III столітті. В народі свято отримало назву Трифонів день, а також Трифон Перезимник, Трифон Мишегон або День Трифона.
На українських землях у давнину в цей день існували особливі традиції, а дівчата в дату, яка збігається з католицьким днем святого Валентина, ворожили на судженого.
Як свідчать церковні перекази, святий Трифон жив у Фрігії в Малій Азії, і з дитинства мав даром зцілювати будь-які хвороби, а також міг виганяти бісів з людей. За легендами, Трифон вилікував одержиму нечистим духом дочку римського імператора Гордіана.
У 249 році в Римській імперії почалися гоніння на християн - щойно на престол зійшов Децій. Вже через рік святого Трифона схопили та піддали жорстоким тортурам, після чого стратили.
В цей день іменини відзначають: Василь, Гаврило, Давид, Микола, Петро, Семен, Тимофій, Трифон.
14 лютого православні вшановують пам'ять святого мученика Трифона (зображення: Сербська ікона Трифона з Кампсиди, фото з відкритих джерел)
В давнину 14 лютого дівчата в селах молилися святому Трифону про добрих наречених, а взагалі останній місяць зими вважався часом весіль.
А ось заміжні жінки, які мріяли завагітніти, кидали у річку чи озеро, на якому практично немає льоду, букет квітів і молилися Богу.
Вірили, що якщо закохані в цей день дадуть один одному клятву вірності, їм будуть не страшні жодні перешкоди та спокуси.
Також вважалося, що укладений 14 лютого шлюб буде щасливим і міцним.
У день Трифона Мишегона пращури зверталися до гризунів "з проханням" не псувати скирти з хлібом. Ще практикувалися особливі ритуали, щоб прогнати мишей з поселень. Для цього жмут сіна зі скирти спалювали в печі, а потім золу сипали в місце, де зберігалося сіно і солома.
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