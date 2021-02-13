День Святого Валентина 2021: традиції та цікаві факти про свято

День Святого Валентина – це свято всіх закоханих, які відзначається в багатьох країнах світу. Історія цього свята має дуже романтичний характер і йде глибоко в історію Стародавнього Риму.

Історія Дня Святого Валентина

У Стародавньому Римі було свято – Луперкалії. Це свято родючості, яке з'явилося на честь богині "палкого" кохання Джуно Фебрюата і її коханого, покровителя стада бога Фавна. Щорічно воно відзначалося 15 лютого. В цей день в жертву приносилися тварини, а з їхніх шкур молоді люди робили бичі та голими бігали містом, намагаючись цими бичами вдарити всіх жінок, які їм зустрічалися по дорозі. Вважалося, що ці удари давали жінкам плодючість і легкі пологи. В кінці свята жінки роздягалися догола. Ритуали були дуже популярні в Стародавньому Римі й в них брали участь навіть члени знатних родин.

Проте в 494 році Папа Геласій I заборонив Луперкалії й існує гіпотеза, що саме він призначив 14 лютого днем всіх закоханих в 496 році на честь Валентина, який віддав своє життя за любов. Однак історики досі обговорюють дані про цей період і немає чітких підтверджень про те, що події складалися саме так.

Легенда про Святого Валентина

Римський імператор Клавдій II вирішив, що чоловіки, у яких немає сім'ї та коханих, будуть краще битися на полі битви, і заборонив їм одружуватися. А жінкам – виходити заміж за коханих чоловіків. Святий Валентин був звичайним польовим лікарем і священником, який потай допомагав закоханим поєднати свої серця під покровом ночі й укладав їх шлюби. Про це дізналися і Валентина посадили в темницю, а потім засудили до страти. У в'язниці Валентин познайомився з дочкою наглядача Юлією і пристрасно полюбив. Напередодні своєї страти він відправив дівчині послання з зізнанням в любові – "валентинку" і підписав його "Твій Валентин". Послання було прочитано після його смерті, а сама страта відбулася 14 лютого 269 року.

День Святого Валентина (Фото: freepik.com)

Як святкують День Святого Валентина в інших країнах

В Німеччині 14 лютого – день божевільних і вважається, що святий Валентин-покровитель психічних хворих. У цей день проводять богослужіння за упокій душі Валентина і за здоров'я всіх хворих з психічними відхиленнями.

В Японії це свято стало популярним після війни, і за традицією найпопулярнішим подарунком є шоколад, але дарують його дівчата чоловікам, а не навпаки.

У США День Святого Валентина стали відзначати з 1777 року. З головних традицій – школярі вирізають сердечка з пап'є-маше, розфарбовують і роблять написи. А потім дарують їх самотнім, нещасним і хворим людям. Також дарують коробочки з цукерками, в які вкладають валентинки.

В Ізраїлі у цей день проводять тематичні вечірки, на які заведено надягати щось червоне з одягу, а чоловіки дарують дівчатам квіти та шоколадки.

В Болгарії та Сербії 14 лютого – свято виноградарів Святого Трифона. Цей день вважається закінченням зими й всі обряди та традиції пов'язані саме з цим.

В Данії, Іспанії – в цей день дарують коханим квіти, а ось у Франції – прикраси та коштовності.

У Саудівській Аравії та Ірані це свято заборонено і за святкування можуть вліпити величезний штраф.

А в Нідерландах дівчина може в цей день зробити пропозицію хлопцеві, та в разі відмови він буде зобов'язаний їй купити плаття з шовку.

У Фінляндії цей день вважається святом всіх друзів, тому його святкують навіть ті, хто ще не зустрів свою половинку.

В Перу цей день офіційно вихідний, через те, що в країні проводять фестивалі та карнавали в честь масових весіль.

Традиції Дня Святого Валентина

Традиційним символом цього свята вже багато років і в багатьох країнах є листівка-валентинка. Вони можуть бути будь-якого розміру, стилю і дизайну, але саме в ній має міститися привітання або визнання в любові. Також стали популярними м'які іграшки та все з зображенням Купідона – малюка з луком і стрілами.

Закохані обмінюються невеликими подарунками, які символізують їх почуття. Також заведено приділяти особливу увагу своїм близьким – святкова вечеря в кафе чи вдома, спільні поїздки, прогулянки.

В цей день традиційно можна освідчуватися в любові тим, хто давно про це мовчав або робити пропозицію руки та серця своїм коханим. В останні роки цю дату закохані стали вибирати для заручин або укладення шлюбу.

Прикмети на День Святого Валентина

В деяких країнах вважається, що самотні дівчини повинні вийти вранці 14 лютого на вулицю і запитати ім'я у першого зустрічного – саме так і зватимуть майбутнього обранця. Ворожать по птахам у небі – якщо їх багато на світанку, то і шанувальників весь рік буде достатньо.

Якщо вранці на вулиці дівчина зустрічала маму з маленькою дитиною або дитиною у візочку, то їй це обіцяло в найближчому майбутньому завести власного малюка.

Найголовніша прикмета дня Всіх закоханих – якщо ви зізналися в любові іншій людині, і вона відповіла вам взаємністю, то ці відносини триватимуть довго і можливо увінчаються шлюбом.