"Я мріяла про таку роль": Ольга Сумська про зйомки в драмі "Кріпосна"

Фото: Ольга Сумська (колаж РБК-Україна)

Актриса зіграла матір головного героя Софію Косач

Відома актриса, Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про зйомки в масштабній костюмованій драмі "Кріпосна", прем'єра якої відбудеться навесні. Артистка зіграла матір головного героя Софію Косач.

За словами Ольги, вона давно мріяла зіграти таку роль.

"Я дуже люблю свою героїню. Софія Косач – мати великого сімейства. Вона – це шляхетність, витонченість, інтелігентність. До її долі цікаво доторкнутися. Я давно мріяла про таку роль і мрія здійснилася. В таких проектах актор відчуває себе в іншому просторі: манери, хода, погляд, рухи. Коли я вперше прийшла на знімальний майданчик, мене затягнули в корсет, наділи крінолін, я відразу відчула себе на своєму місці. Моя Софія абсолютно відрізняється від усього, що я грала до цього. Це драматична глибока роль, про яку можна тільки мріяти. Така доля, перипетії, що випали на її печі, переживання, емоції, які мені довелося зіграти, забути неможливо", - розповідає Сумська.

Фото: Ольга Сумська у драмі "Кріпосна"

Також актриса зазначила, що на обличчі майже немає мейкапу, чисті очі, і це їй дуже подобається. А також поділилася думкою про нарядах, які їй довелося приміряти.

"Робота художника по костюмах неймовірна! Дмитро Курята дуже вдало відчув кожен образ. Я була вражена. Такий молодий хлопець, але яке почуття нюансів, стиль і професійний підхід. Мереживо, брошки ручної роботи, тканини, крінолін. Ти ж не можеш просто йти, потрібно лавірувати, щоб увійти в кімнату. Я давно не працювала в кринолінах такого розміру", - ділиться враженнями Ольга.

Фото: Ольга Сумська у драмі "Кріпосна"

За сюжетом 18-річна Катерина красива, розумна і волею своєї хрещеної матері Ганни Червінської (Юлія Ауг) вихована як панночка благородних кровей, але для всього світу Катерина – лише власність самого багатого поміщика в Ніжині Петра Червінського (Станіслав Боклан). Дівчина закохується в молодого дворянина Олексія Косача (Олексій Яровенко), але на шляху до щастя, свободи і любові їй належить подолати безліч випробувань.

Фото: Ольга Сумська у драмі ""Кріпосна"

Нагадаємо, раніше 52-річна Ольга Сумська вразила красою.

До печі, Ольга Сумська розповіла про реалізацію головної "мрії".

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Відео: РБК-Україна