Тувалу, Науру, Сан-Томе: історії про найменші країни світу очима українця

Фото: Найменші країни світу. На фото – Сан-Томе (колаж РБК-Україна)

Мандрівник Костянтин Симоненко - про те, чим унікальні мікродержави, про існування яких багато хто навіть не здогадується

Коли мова йде про найменші у світі країни, ми відразу ж згадуємо найбільш відомі: Ліхтенштейн, Сан-Марино, Мальту або Андорру. Але чи багато ми знаємо про ті мікродержави, які знаходяться далеко від Європи?

Киянин Костянтин Симоненко побував у карликових країнах, про існування яких багато хто навіть не підозрює. Костянтин цього року офіційно став першим українцем, який відвідав усі країни світу. Безліч пригод, незабутніх вражень і спогадів – унікальний багаж, який він зберігає, побувавши на всіх континентах і в найбільш віддалених куточках світу.

На прохання RBC-Lite Костянтин розповідає про карликові держави, в які з України добратися не дуже просто. Так, республіка Науру, що знаходиться на однойменному острові, розташована у 24 кілометрах від екватора, а Сан-Томе – у Гвінейській затоці поблизу західного узбережжя Африки.

Нотатки про свої подорожі Костянтин Симоненко регулярно публікує на своїх сторінках в Facebook, Instagram, а також на сайті, який недавно відкрився. Фото та інформація про відвідані ним країни постійно доповнюються.

Тувалу: країна на розсипу острівців

Тувалу – тихоокеанська держава в Полінезії.

"Це унікальна країна. Вона розташована на цілому розсипу острівців, атолів і скель, які простостирчать з води, площею всього 26 квадратних кілометрів. Все населення країни становить 11 тисяч осіб. Найбільший острів називається Фунафуті. Це клаптик суші площею 2,7 квадратних кілометра, на якому мешкає 5 тисяч осіб. Ширина острова від - 10 до 400 метрів", - розповідає Костянтин.

Фото: "Всю країну можна обійти за 3 години пішки або за годину об'їхати на скутері" – Костянтин Симоненко (надане автором)

Раз на три дні на Тувалу прилітає єдиний літак з Фіджі. Це єдина ниточка, яка пов'язує цей клаптик з суші з іншим світом.

Цікаво, що всю країну можна обійти за 3 години пішки або об'їхати на скутері всього за годину, відзначає мандрівник.

Фото: "Це реально цікаво, коли територія розміром в три вулиці твого міста справді грає в окреме повноцінне держава" - мандрівник (надане автором)

"Тувалу привертає увагу, насамперед, своїми розмірами. Адже це реально цікаво, коли територія розміром із три вулиці твого міста справді грає в окрему повноцінну державу. Тут можна запросто зустрітися з прем'єр-міністром в черзі за тунцем або попити пиво з міністром закордонних справ. А ще тут можна повністю відмовитися від цивілізації", - додає мандрівник.

Науру: єдина в світі країна без столиці

Це кораловий острів розмірів 21 квадратний кілометр з населенням 10 тисяч осіб. Держава розташована в західній частині Тихого океану.

"Ви не повірите, але ще 30 років тому Науру входила в число найбагатших країн світу! Острів був багатий фосфоритними породами, з яких роблять дуже дороге органічне добриво, - розповідає Костянтин. - Наприкінці 20 століття почався шалений видобуток фосфатів. Гроші полилися рікою. Побудували навіть спеціальні величезні подавателі подрібненої породи, які крутилися і прямо з кар'єрів перевалювали фосфати в суховантажі".

Фото: "Ще 30 років тому Науру входила в число найбагатших країн світу!" – Костянтин Симоненко (надане автором)

До 1990 року фосфати закінчилися, і країна опинилася на межі банкрутства. До сільського господарства наурці повернутися вже не могли, оскільки варварський видобуток фосфатів перетворив велику частину острова на пустелю, схожу на місячний ландшафт.

"Науру - єдина в світі країна, де немає офіційної столиці. По периметру острова йде окружна дорога, і вздовж неї селяться жителі. Середина острова перетворена в пустелю в часи інтенсивного видобутку фосфатів. Весь острів можна об'їхати по колу за півгодини", - говорить він.

Фото: Країна пройшла шлях від найбагатшої в регіоні до поточного свого стану (надане автором)

Безумовно, в Науру варто подивитися все, що пов'язано з видобутком фосфатів.

"Наприклад, величезні пристосування для перевантаження фосфатів з берега на кораблі. Раніше на рейді в очікуванні завантаження шикувалися десятки суховантажів. Зараз ці гігантські споруди стоять без роботи як мовчазні свідки колишньої багатства країни. За великим рахунком, робити тут нічого. Але цікава сама історія, як за кілька десятків років країна пройшла регресивний шлях від найбагатшої в регіоні до поточного свого стану", - згадує Костянтин Симоненко.

Сан-Томе і Принсіпі: найсмачніший у світі шоколад

Сан-Томе і Принсіпі - найменша держава в Африці, яке розташовується на двох крихітних островах. На найбільшому острові Сан-Томе живуть близько 200 тисяч осіб, на Принсіпі - всього 6 тисяч.

"Будучи португальською колонією, Сан-Томе на початку 20 століття вважалася найбільшим у світі виробником какао. Ці традиції живі досі, і я вважаю, що саме на Сан-Томе роблять найсмачніший у світі шоколад", - переконаний мандрівник.

Фото: Сан-Томе і Принсіпі - держава на двох крихітних островах в Африці (надане автором)

Костянтин Симоненко згадує:

"Останні 10 років Сан-Томе намагається розвивати туризм і, треба сказати, досить успішно, - продовжує він. - Португальці і ангольці побудували на острові кілька гарних чотиризіркових готелів європейського рівня. Є щоденний рейс з Португалії".

"Місцеві досить доброзичливі, а кримінальна ситуація цілком спокійна. Дається в знаки те, що острів настільки маленький, і через це будь-який хуліган або бандит буде відразу ж знайдений".

Фото: "Острів настільки маленький, що будь-хуліган або бандит буде відразу ж знайдений" - мандрівник (надано автором)

Нагадаємо, раніше влітку 2018 року українці проїхали на велосипедах 10 тисяч кілометрів Канадою і США, розповідаючи про Україну й проводячи зустрічі з діаспорою та дипломатами.

Також ми склали захоплюючий маршрут вихідного дня, у програмі якого - замок Дубно і Тараканівський форт.

Крім того, складено список оглядових майданчиків Києва, які вас здивують.

Відео: Топ-10 найкрасивіших міст світу у період новорічних свят (video.rbc.ua)