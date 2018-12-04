Тувалу, Науру, Сан-Томе: истории о самых маленьких странах мира глазами украинца

Фото: Самые маленькие страны мира. На фото – Сан-Томе (коллаж РБК-Украина)

Путешественник Константин Симоненко - о том, чем уникальны микрогосударства, о существовании которых многие даже не догадываются

Когда идет речь о самых маленьких в мире странах, мы сразу же вспоминаем самые известные: Лихтенштейн, Сан-Марино, Мальту или Андорру. Но много ли мы знаем о тех микространах, которые находятся вдали от Европы?

Киевлянин Константин Симоненко побывал в карликовых странах, о существовании которых многие даже не подозревают. Константин в этом году официально стал первым украинцем, посетившим все страны мира. Множество приключений, незабываемых впечатлений и воспоминаний – уникальный багаж, который он хранит, побывав на всех континентах и в самых дальних уголках мира.

По просьбе RBC-Lite Константин рассказывает о карликовых государствах, в которые из Украины добраться не очень просто. Так, республика Науру, располагающаяся на одноименном острове, находится всего в 24 километрах от экватора, а Сан-Томе – в Гвинейской затоке вблизи западного побережья Африки.

Заметки о своих путешествиях Константин Симоненко регулярно публикует на своих страницах в Facebook, Instagram а также на сайте, который открылся недавно. Фото и информация о посещенных им странах постоянно дополняются.

Тувалу: страна на россыпи островков

Тувалу – тихоокеанское государство в Полинезии.

"Это уникальная страна. Она расположена на целой россыпи островков, атоллов и просто торчащих из воды скал, площадью всего 26 квадратных километров. Все население страны составляет 11 тысяч человек. Самый крупный остров называется Фунафути. Это клочок суши площадью 2,7 квадратных километра, на котором живет 5 тысяч человек. Ширина острова от - 10 до 400 метров", - рассказывает Константин.

Фото: "Всю страну можно обойти за 3 часа пешком или за час объехать на скутере" – Константин Симоненко (предоставлено автором)

Раз в три дня на Тувалу прилетает единственный самолет из Фиджи. Это единственная ниточка, которая связывает этот клочок с суши с остальным миром.

Интересно, что всю страну можно обойти за 3 часа пешком или объехать на скутере всего за час, подмечает путешественник.

Фото: "Это реально интересно, когда территория размером в три улицы твоего города взаправду играет в отдельное полноценное государство" - путешественник (предоставлено автором)

"Тувалу привлекает внимание, прежде всего, своими размерами. Ведь это реально интересно, когда территория размером в три улицы твоего города взаправду играет в отдельное полноценное государство. Здесь можно запросто встретиться с премьер-министром в очереди за тунцом или попить пиво с министром иностранных дел. А еще здесь можно полностью отрешиться от цивилизации", - добавляет путешественник.

Науру: единственная в мире страна без столицы

Это коралловый остров размеров в 21 квадратный километр с населением 10 тысяч человек. Государство расположено в западной части Тихого океана.

"Вы не поверите, но еще 30 лет назад Науру входила в число богатейших стран мира! Остров был богат фосфоритными породами, из которых делают очень дорогое органическое удобрение, - рассказывает Константин. - В конце 20 века началась безумная добыча фосфатов. Деньги полились рекой. Построили даже специальные огромные поворачивающиеся подаватели измельченной породы, которые прямо из карьеров переваливали фосфаты в сухогрузы".

Фото: "Еще 30 лет назад Науру входила в число богатейших стран мира!" – Константин Симоненко (предоставлено автором)

К 1990 году фосфаты закончились, и страна оказалась на грани банкротства. К сельскому хозяйству наурцы вернуться уже не могли, поскольку варварская добыча фосфатов превратила большую часть острова в пустыню, похожую на лунный ландшафт.

"Науру - единственная в мире страна, где нет официальной столицы. По периметру острова идет окружная дорога, и вдоль нее селятся жители. Середина острова превращена в пустыню во времена интенсивной добычи фосфатов. Весь остров можно объехать по кругу за полчаса", - говорит он.

Фото: Страна прошла путь от самой богатой в регионе до текущего своего состояния (предоставлено автором)

Безусловно, в Науру стоит посмотреть все, что связано с добычей фосфатов.

"Например, огромные приспособления для перегрузки фосфатов с берега на корабли. Раньше на рейде в ожидании погрузки выстраивались десятки сухогрузов. Сейчас эти гигантские сооружения стоят без работы как молчаливые свидетели былого богатства страны. По большому счету, делать здесь нечего. Но интересна сама история, как за несколько десятков лет страна прошла регрессивный путь от самой богатой в регионе до текущего своего состояния", - вспоминает Константин Симоненко.

Сан-Томе и Принсипи: самый вкусный в мире шоколад

Сан-Томе и Принсипи - самое маленькое государство в Африке, которое располагается на двух крошечных островах. На самом крупном острове Сан-Томе живут около 200 тысяч человек, на Принсипи - всего 6 тысяч.

"Будучи португальской колонией, Сан-Томе в начале 20 века считалась крупнейшим в мире производителем какао. Эти традиции живы до сих пор, и я считаю, что именно на Сан-Томе делают самый вкусный в мире шоколад", - уверен путешественник.

Фото: Сан-Томе и Принсипи - государство на двух крошечных островах в Африке (предоставлено автором)

Константин Симоненко вспоминает:

"Последние 10 лет Сан-Томе пытается развивать туризм и, надо сказать, достаточно успешно, - продолжает он. - Португальцы и ангольцы построили на острове несколько хороших четырехзвездочных отелей европейского уровня. Есть ежедневный рейс из Португалии".

"Местные достаточно дружелюбны, а криминальная ситуация вполне спокойная. Сказывается то, что остров настолько маленький, что любой хулиган или бандит будет сразу же найден".

Фото: "Остров настолько маленький, что любой хулиган или бандит будет сразу же найден" - путешественник (предоставлено автором)

Напомним, ранее летом 2018 года украинцы проехали на велосипедах 10 тысяч километров по Канаде и США, рассказывая об Украине и проводя встречи с диаспорой и дипломатами.

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