Украинец, посетивший все страны мира: Однажды попал под ракетный обстрел в Ираке

Фото: Константин Симоненко (Коллаж РБК-Украина)

Побывав во всех странах мира, киевлянин мечтает исследовать родную страну и съездить в Антарктику и Антарктиду

Киевлянин Константин Симоненко официально стал первым украинцем, который посетил все страны мира. В сентябре 2018 года ему дали сертификат, подтверждающий, что он установил Национальный рекорд. Грамоту Константину вручили возле знаменитых истуканов на острове Пасхи.

"Считаю очень символичным, что рекорд догнал Константина на самом удалённом обитаемом острове в мире! Для этого он в течение 10 лет усердно объезжал Чили. Чтобы попасть туда в самом конце из 193-х стран списка", - отметил представитель Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин на своей странице в Facebook.

Фото: Посетить все страны мира – такая заветная мечта была у Константина с самого детства (коллаж РБК-Украина)

Исследовать мир Константин Симоненко мечтал еще с самого детства. Он вдохновлялся захватывающими рассказами о людях, посещающих дальние города и страны, и спустя время начал ездить по миру сам. Так, только за последние шесть лет у Константина было 379 перелетов и в общей сложности 57 суток, проведенных в воздухе. Он признается: на то, чтобы осуществить свою давнюю мечту и посетить все 193 страны, у него ушло десять лет, и при этом он много раз хотел остановиться. Но все-таки результат достигнут!

Как путешественник шел к своей заветной мечте, с какими трудностями сталкивался и какие тонкости поездок, по его мнению, нужно знать во время планирования путешествий – в материале РБК Lite.

Константин, какие чувства и эмоции у вас были, когда вам вручали сертификат, официально подтверждающий, что вы побывали во всех странах мира?

Было чувство удовлетворения от того, что я все-таки смог осуществить мечту детства. Ведь посетить все 193 страны - это достаточно сложная задача, на которую ушло почти 10 лет непрерывных поездок, приключений, мучений, когда много раз хотелось все бросить. А еще я в этот момент думал, что, наконец, смогу хотя бы два месяца побыть дома.

С чего началось ваше увлечение путешествиями?

Я с детства читал книжки о путешественниках и далеких заморских странах. Знал название всех столиц мира, длину рек и высоту высочайших вершин мира. Но, будучи советским школьником, я понимал, что о дальних странах я могу только мечтать.

Фото: "Я знал название всех столиц мира, длину рек и высоту высочайших вершин мира. Но, будучи советским школьником, я понимал, что о дальних странах я могу только мечтать" – Константин Симоненко (facebook.com/konstantin.traveller)

Потом Советский Союз распался, еще через 10 лет появились финансовые возможности, так и втянулся. Тем более, что раньше моя работа была связана с международной деятельностью, и я достаточно часто ездил в командировки.

Как вы совмещаете работу, семью и поездки?

В моей жизни есть два человека, которые сделали возможным то, что я смог объехать весь мир. Это моя супруга, которая меня отпускала, брала на себя заботы за домом и детьми. И это мой компаньон по бизнесу, который зажегся моей мечтой и брал на себя бразды управления компанией, пока я колесил по миру.

Кроме того, я стараюсь, чтобы у меня всегда была связь в поездках. В какой бы самый далекий уголок планеты я не забрался, способ связаться с домом я найду.

Фото: "Африка - это своего рода наркотик. Ничто не дает такого прилива адреналина, как Африка, даже Океания" – написал на своей странице Константин после посещения стран Нигер и Буркина-Фасо (facebook.com/konstantin.traveller)

Когда я готовлюсь к поездке, то всегда уточняю, будет ли там какая-либо связь. Если все совсем плохо, то приходится брать в аренду спутниковый телефон. Все-таки это важно, чтобы родные знали, что с тобой все хорошо.

Сколько времени на данный момент вы провели в перелетах или переездах в поездах, автобусах?

За последние 6 лет у меня было 379 перелетов и 57 суток, проведенных в воздухе. Поездами я пользуюсь редко и только там, где это действительно эффективный способ передвижения.

Например, в Китае очень удобная сеть высокоскоростных поездов, которыми можно добраться почти до любой точки страны.

Фото: "В Камеруне визу можно получить по прилету, если иметь соответствующее разрешение. Но ставят визу не на пограничном контроле, а в полицейском участке там же в аэропорту" – путешественник (facebook.com/konstantin.traveller)

Еще поездами удобно пользоваться в Европе. Но не в Африке или Азии, там поезд это значит полное отсутствие графика движения, крайне низкая скорость и полное отсутствие безопасности.

Сколько в среднем времени вы уделяете на пребывание в той или иной стране?

Все зависит от страны, от логистики и еще очень многих факторов. К примеру, Тувалу, Кирибати или Науру можно объехать полностью за два часа на велосипеде. А потом три дня ждать следующего самолета, чтобы улететь.

В Австралию или США я буду ездить всю жизнь и все равно, наверное, не смогу увидеть все, что хочу. Кроме того, есть страны, где передвижение путешественника сильно ограничено или неспокойной ситуацией, или военными действиями. В той же Сомали я бы с удовольствием провел несколько недель и обследовал ее вдоль побережья, но, к сожалению, выезжать за пределы столицы там нельзя.

Фото: "Тувалу, Кирибати или Науру можно объехать полностью за два часа на велосипеде. А потом три дня ждать следующего самолета, чтобы улететь". На фото - Тувалу (konstantin.travel)

Поэтому с каждой страной получается по-разному. В среднем время пребывания в стране может колебаться от 1 дня до нескольких недель.

Ваша жена, насколько я понимаю, тоже любит путешествовать. Какие страны больше любит посещать она, а какие – вы? Как вы находите компромисс, какую страну посетить следующей?

Да, жена - тоже путешественница, и посетила уже больше 60 стран. Естественно, есть страны, особенно мусульманские, в которых женщине не очень комфортно. Есть страны Африка, где достаточно опасно. В такие страны я езжу один.

Согласно статистике, треть украинцев, к сожалению, не выезжали не то что из страны, а даже и за пределы области, в которой живут. Как вы думаете, почему? Ведь не всегда все зависит от дохода: путешествовать по Украине, к примеру, можно довольно дешево. Да и не только по Украине, а и по соседним странам.

Такая статистика - не только в Украине, но и в большинстве даже более развитых стран. Как я обычно говорю, у некоторых есть "ген путешественника", у других его нет. И вы абсолютно правы, что дело не в доходах.

Путешествия в Европу, особенно в Восточную, сейчас дешевые, как никогда. Есть лоукостеры, есть доступные отели и хостелы. Просто кому-то важнее накопить на новый Айфон, а кому нужны новые впечатления и эмоции. Тут дело исключительно в системе внутренних ценностей каждого человека.

Фото: "Гренада - очень маленькое государство с населением всего 90 тысяч человек. Основные прелести острова - это великолепная природа, горы и водопады" – Константин Симоненко (konstantin.travel)

Визу какой страны получить вам было сложнее всего? Ведь есть страны, к примеру, в Африке, в которые по определению нет туристических виз. Какие у вас сложности были с визами и как вы их решали?

Да, есть целый ряд стран, где туристические визы в принципе не выдают. Тогда приходится придумывать различные варианты. К примеру, в Сомали я поехал как бортмеханик вертолетов, а в Ливию - как специалист по сельскому хозяйству.

Есть страны, которые очень неохотно выдают туристические визы. К примеру, визу в Туркменистан я ждал более полутора лет, получив предварительно множество отказов. И только помощь нашего Посольства в Туркменистане, наконец, позволило мне получить визу на пять дней в июле, когда температура в Туркменистане доходила под 50 градусов.

Фото: В Науру за визы отвечает один единственный человек во всем государстве. Это единственная в мире страна, где нет официальной столицы. По периметру острова идет окружная дорога, и вдоль нее селятся жители (konstantin.travel)

Еще есть целый ряд экзотических стран, куда визу получить крайне тяжело из-за отношения местных к своим обязанностям. К примеру, в Науру за визы отвечает один единственный человек во всем государстве. Я написал ему более 20 имэйлов, звонил бесчисленное количество раз. Но все имэйлы остались без ответа.

Пришлось упросить одного из местных жителей лично сходить в эту контору и в виде личного одолжения попросить чиновника заняться моей визой. В результате визу я все-таки получил, хотя и за 2 дня до вылета.

Вы коллекционируете тарелки из путешествий. Какие самые необычные экспонаты у вас есть? Где вы их храните?

Каждая тарелка имеют свою историю, и я помню их все. В не туристических странах с сувенирами тяжело. Нет туристов, нет и сувениров. Поэтому приходилось идти на всяческие ухищрения.

Фото: "В Сомали я поехал как бортмеханик вертолетов, а в Ливию - как специалист по сельскому хозяйству" – Константин Симоненко. На фото - Сомали (konstantin.travel)

Обычно я договаривался с местными мастерами, которые делали мне тарелки на заказ. Бывало, плели из пальмы, бывало, вырезали из дерева или даже вырезали из алебастра. В Йемене, к примеру, удалось купить тарелку прямо со стены местного начальника районной полиции.

С хранением тарелок, конечно, проблема, их слишком много. Я их даже никогда не видел всех вместе разом. Меньшая часть коллекции висит у меня дома на стене, а большая часть бережно уложена по коробкам и ждет своего часа.

Какие опасные ситуации случались с вами в странах, которые обычно не рекомендуют посещать туристам? Как их избежать?

Большинство опасностей сильно преувеличены. Если, конечно, в стране не идут открытые боевые действия или вооруженный конфликт. Обычно, если следовать элементарным правилам разумной осторожности, ничего плохого с вами не случится.

Прежде всего, в любых странах третьего мира нужно крайне осторожно относиться к воде. Здесь обыкновенная вода из-под крана содержит миллиарды болезнетворных инфекций.

Фото: В Йемене Константину удалось купить тарелку прямо со стены местного начальника районной полиции (konstantin.travel)

Лучше пить исключительно бутилированную фильтрованную и обработанную воду. Даже зубы чистить лучше исключительно ей. Нужно четко понимать: необработанная вода в таких странах - это яд. И, конечно, нужно иметь хорошую аптечку на все случаи жизни.

Прививки для таких стран нужно делать обязательно, чтобы не говорили "умные статьи" из интернета. У меня стандартный набор необходимых прививок для Африки: от гепатита, столбняка, желтой лихорадки, менингита, брюшного тифа, полиомиелита, дифтерии, клещевого энцефалита.

Нужно крайне серьезно относиться к изучению актуальной информации о стране, в которую вы собираетесь поехать. Причем именно актуальной: чем свежее информация, тем лучше. Ведь во многих странах ситуация меняется молниеносно. Обычно за месяц до поездки я начинаю ежедневно мониторить местные и мировые новостные агентства по конкретной стране, чтобы понять, насколько там безопасно, чего надо избегать и так далее.

Всегда надо точно знать, малярийная ли это зона в данный конкретный период времени. Если малярийная, я обычно принимаю специальные профилактические препараты. Малярия - это крайне неприятное заболевание.

Фото: "Оказывается, больше половины иностранцев, даже получивших визу в Ливию, все равно не пускают в страну, и авиакомпания обязана за свой счет их везти обратно" (konstantin.travel)

За все 10 лет путешествий по Африке и другим частям света я сильно заболел только один раз – отравился в Бурунди: 3 дня температура под 40, а спасли меня антибиотики из аптечки.

Конечно, есть форс-мажорные обстоятельства, которые от тебя не зависят. К примеру, я однажды попал под ракетный обстрел в Ираке, а в Мали на гостиницу, из которой я только что выселился, напали террористы. Но непосредственной опасности жизни у меня, наверное, все-таки никогда не было. Так что путешествуйте смело, но будьте всегда начеку.

Как проходит большинство ваших путешествий – вы едете чаще в одну-две страны, или сразу за одну поездку стараетесь побывать в как можно большем количестве стран?

Как говорится, цель определяет средства. Так как изначальная цель была посетить именно все страны мира, то я, прежде всего, руководствовался логистикой. Планируя поездку, я старался посетить все близлежащие страны. Кроме того, это экономически выгодный подход. Ведь если мы говорим о дальних направлениях, типа Океании, то самая большая часть трат на путешествие - это именно перелет туда, местные же перелеты гораздо дешевле.

Фото: "В столицу Сальвадора – Сан Сальвадор я заехал всего на один день, по пути из Гондураса в Коста-Рику. Страна на порядок богаче и развитее соседней Гватемалы, Гондураса и Никарагуа" (konstantin.travel)

Поэтому если уже попал в Океанию, то, конечно, старался захватить как можно больше стран региона за один раз. Хотя это все относительно, если страна большая и интересная. Как, к примеру Австралия. Туда я летал несколько раз и все равно не успел посмотреть все, что мне было интересно.

Какие города и страны вас привлекают в спокойной, размеренной Европе?

Европа меня уже давно не привлекает, мне там скучно. Я готов еще несколько раз вернуться только в Исландию и Норвегию.

Какая из стран, которые вы посетили, удивила вас самыми высокими ценами?

Австралия и Новая Зеландия меня неприятно удивили своими ценами. Все-таки 20 долларов за пачку сигарет - это многовато.

В какие из ранее посещенных стран вы возвращались несколько раз? Какими были эти путешествия – по тем же городам, в которых вы уже побывали, или вы больше старались посетить новые места?

Конечно, я возвращался и буду возвращаться в интересные страны, такие как Австралия, Новая Зеландия, США, Китай, Чили и другие.

Думаю, я туда буду ездить еще много лет и каждый раз находить что-то новое. Тоже касается и Африки – там столько еще интересного и неизведанного!

Фото: Перу Константин посетил в апреле 2017-го (konstantin.travel)

О каких путешествиях вы мечтаете, посетив абсолютно все страны мира?

Я, к сожалению, еще не был в Антарктике и Антарктиде, пропустил многие интересные острова в Океании. Хотя в ближайших планах у меня опять Африка, но летом, в сезон, обязательно отправлюсь в Антарктику.

Какие ваши ближайшие планы по путешествиям? В эфире программы "Сніданок з 1+1" вы сказали, что хотите теперь исследовать Украину.

Действительно, я очень хочу поездить по Украине, показать ее своим детям и самому узнать что-то новое о своей стране.

Заметки о своих путешествиях Константин выкладывает на своей странице в Facebook, Instagram а также на сайте, который он открыл недавно.

Напомним, ранее украинец установил новый национальный рекорд по дайвингу.

Также украинские активисты проехали на велосипедах 10 тысяч километров по Канаде и США, рассказывая об Украине.

Кроме того, мы составили для вас увлекательный маршрут выходного дня по Украине, где вы можете посетить четыре уникальных крепости.

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