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Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу

Lite » Подорожі 11.12.2018 - 14:33
Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу
Фото: Львів (pxhere.com)

Українське місто обійшло такі відомі місця як Ніцца і Тель-Авів

Британська міжнародна компанія Euromonitor опублікувала рейтинг 100 найбільш популярних серед туристів у 2018 році міст. Вперше до цього списку потрапило і українське місто - Львів посів 80-й рядок.

Перше місце дісталося Гонконгу, який в цьому році прийняв близько 30 млн іноземних туристів.

Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу

Фото: Гонконг (pxhere.com)

На другій сходинці розташувався Бангкок (Таїланд) з показником 23,6 млн іноземних туристів.

Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу

Фото: Бангкок (pxhere.com)

Третю зайняв Лондон (Великобританія) - 20,7 млн іноземних туристів.

Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу

Фото: Лондон (pxhere.com)

У топ-10 міст входять також Сінгапур, Макао, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур, Шеньчжень. У цих містах зафіксували від 12 до 18 млн іноземних туристів в 2018 році.

Львів в 2018 році відвідало 2,7 млн туристів (80-е місце). У рейтингу Euromonitor Львів обійшов такі відомі міста, як Тель-Авів, Франкфурт, Стокгольм, Ніцца, Ріо-де-Жанейро, Абу-Дабі, Порто, Доха.

Львів увійшов в топ-100 найбільших туристичних міст світу

Фото: Львів (pxhere.com)

Мер Львова Андрій Садовий вже відреагував на подібне досягнення.

"Мені приємно, що Львів потрапив у рейтинг найбільш привабливих туристичних міст світу. Поки що це єдине місто з України, а я б хотів, щоб їх було більше. 10% грошей світу крутяться в туризмі. Україна має величезний потенціал, але вона його не розкриває до кінця. Більше 10 років тому ми у Львові визначили для себе туризм як пріоритетну галузь, яка може приносити успіх місту. І будемо далі рухатися в цьому напрямку – тому що для мене важливі нові робочі місця і якісна промоція – завдяки красивому Львову люди пізнають Україну", - заявив градоначальник порталу Zahid.net.

Нагадаємо, американський YouTube-канал про подорожі зняв ролик про Києві. У ньому розповідають про культуру Києва, вартості проживання в столиці, транспорті і нічного життя міста.

Ми також писали про те, чим подорожі корисні для здоров'я. Деякі вчені вважають, що подорожі є альтернативою лікам. Почнемо з того, що це чудові фізичні навантаження, особливо якщо ваша відпустка проходить не тільки на пляжі, а ще й в активних прогулянках.

До речі, якщо ви теж думаєте, куди б поїхати на свята, LITE склав для вас добірку міст світу, які казково красиві в цей період.

Відео: РБК-Україна

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