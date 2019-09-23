Запали ніч! Топ-3 спокусливих образи від Роузі Хантінгтон-Уайтлі, які зроблять вас зіркою вечора

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вже давно взяла на себе роль гіда по стилю на всі випадки життя. Дівчина віртуозно поєднує речі, розбавляє потрібними деталями, доповнює бездоганним макіяжем і зачіскою – і просто підриває мережу! Модель вже встигла показати масу образів на ділові зустрічі і в офіс. Саме час зупинитися на спокусливих вечірніх.

Роузі обожнює блищати на різних заходах (фото: instagram.com/rosiehw)

Королева ночі

Роузі – одна з давніх прихильниць марки Versace, а до того ж близька подруга Донателли Версаче – не могла пропустити показ легендарного бренду в Мілані. До заходу вона підготувалася більш ніж ретельно. Модель обрала брючний костюм з блискучої тканини з вузькими брюками і вільного крою піджаком, під який одягла лише чорну білизну. Доповнили образ масивний золотий ланцюжок у дусі марки і витончені босоніжки. Безумовно, вона б не виглядала настільки сексуально і стильно без блакитних smoky-eyes і укладки з гладкими волоссям. Цей лук – один з найбільш яскравих і спокусливих у британської моделі, що точно варто повторити!

Новий образ Роузі (фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/nikki_makeup)

Немаленьке чорне плаття

Модель знає, що чорний – однозначно колір блондинок. Він відмінно контрастує з волоссям, додає яскравості і «чіткості». У її гардеробі багато речей цього кольору: від топів, спідниць та штанів на кожен день до улюбленої всіма маленької чорної сукні на вихід. А якщо атмосфера і урочистість вечора дозволяють, то вона вибирає варіант максимально спокусливий. Наприклад, сукня в підлогу з високим розрізом і глибоким декольте, покликана не виставити на огляд всі принади тіла, але тонко натякнути на них. Що може бути сексуальніше?

Вбрання для урочистої події (фото: instagram.com/rosiehw)

Ніч ніжна

І ще один обожнюваний відтінок моделі – білий. Для вечірнього виходу Роузі пропонує обіграти його з допомогою білизняного стилю. Шовкове плаття на тонких бретелях надає образу певної інтимності: наче вона збиралася лягати спати, але передумала. А замість цього накинула на плечі об'ємний жакет молочного відтінку, взула туфлі на шпильці, доповнила все дорогоцінними прикрасами і макіяжем з яскравими губами і вирушила на пошуки пригод. Виглядає ніжно, романтично і неймовірно сексуально!

Плаття в білизняному стилі ввечері виглядає ще більш сексуально (фото: instagram.com/rosiehw)