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Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбранням

Lite » Мода 02.07.2019 - 19:33
Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбранням
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (Фото: instagram.com/rosiehw)

Британська супермодель дає новий урок стилю

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знає всі секрети стильних виходів і з задоволенням їх розкриває численним фоловерам. Вона регулярно викладає в мережу цілі збірки продуманих до дрібниць образів. Кілька днів тому вона показала серію "лондонських луків", як вона підписала свої фото. Тут є образи в пісочного відтінку сукні, білих брюках, довгій спідниці з принтом, чорних скінні... До них модель підібрала верхній одяг і аксесуари. Втім, навіть звичайні селфі дівчини можна сміливо брати для натхнення при продумуванні щоденних нарядів.

Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбраннямБездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбраннямСтильні виходи Роузі обожнює вся мережа (фото: instagram.com/rosiehw)

Приміром, кілька годин тому Роузі поділилася новим з них. 32-річна красуня вирушила в Мюнхен на захід відомої марки bareMinerals. З цим косметичним брендом вона співпрацює вже давно. До речі, вони часто залучають до роботи зірок. Ще одна посланниця марки – Хейлі Бібер.

Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбраннямБездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбраннямРоузі – посланниця краси bareMinerals (фото: instagram.com/bareminerals)

Роузі опублікувала серію фото в розкішному світлому вбранні від Bottega Veneta. Сукня незвичайного крою зшито з декількох відтінків шовку. З довгими широкими рукавами, закрита на грудях, вона могло б здатися вельми скромною. Якби не спідниця з значним запахом, який повною мірою продемонстрував довгі стрункі ноги моделі. Доповнили його босоніжки з ультрамодним квадратним носком бежевого відтінку. Волосся вона прибрала, а в макіяжі підкреслила виразні брови, пишні вії і чуттєві губи. В серії кадрів вона показала масу аксесуарів, а також святая святих – свою косметичку.

Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила стрункі ноги стильним вбраннямРоузі любить вчити своїх шанувальниць, як виглядати бездоганно (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, Роузі обожнює декоративну косметику і експерименти з макіяжем. Вона часто радує фоловерів новими яскравими ідеями. Так, нещодавно вона зняла для свого проекту Rose Inc. відео з легкими бронзовими smoky. Подібні ролики завжди користуються величезною популярністю на сторінці знаменитої красуні. Ще одна її постійна рубрика – всілякі варіанти укладок.

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