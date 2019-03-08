На захисті природи: 38-річна Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці німецького VOGUE

Тема випуску присвячена важливій темі захисту навколишнього середовища
Жизель Бюндхен стала героиней апрельского выпуска немецкого VOGUE. Одна из самых известных супермоделей мира снялась не просто в очередной модной фотосессии. 38-летняя Жизель Бюндхен стала главной частью необычной fashion-истории, призванной обратить внимание на проблемы защиты экологии и природного разнообразия.
Дело в том, что Жизель сегодня — не просто модель и публичная личность. Супермодель даже более известная своей общественной деятельностью. Она стала специальным посланников программы ООН по окружающей среде. А также получила награду "Global Environmental Citizen" от Гарвардского университета.
38-летяя Жизель Бюндхен стала главной героиней (фото: instagram.com/VogueGermany)
Интересно, что новый выпуск VOGUE Germany как раз посвящен теме устойчивого развития. И лучшей героини, чем Жизель Бюндхен, для этого выпуска не найти!
Фотосъемка проходила в живописных местах Коста-Рики. Эта страна покрыта тропическая лесами и омываемая водами Карибского моря и Тихого океана.
Жизель Бюндхен на страничках немецкого VOGUE
Жизель словно сливается с природой, позируя на песчаном берегу или в расщелине скал. Этот тот редкий случай, когда в фотосете важна не одежда, макияж или прическа модели, а сама модель и окружающие ее пейзажи. Дуэт фотографов Luigi and Lango специально захватывали в каждом кадре больше природы. Наряды на Жизель — бесспорно восхитительные. Но они лишь служили "маскировкой", помогали более гармонично слиться с естественным фотоном.
С 20 сентября 2009 года модель является Послом Доброй воли ЮНЕП, с тех пор Жизель занимается освещением экологических проблем на своём сайте и блоге, в том числе, в духе энвайронментализма. Жизель сотрудничает со многими экологическими организациями и проектами, в число которых входят:
Напомним, ранее Джиджи Хадид украсила обложку арабского Vogue.
Кстати, февральский выпуск арабского Vogue украсила длинноволосая Сиара, которой даже пришлось поборола боязнь лошадей.