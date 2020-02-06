Забула надіти бра: Марго Роббі у жилетці на голе тіло блиснула екстремально глибоким декольте

Марго Роббі (фото: instagram.com/patidubroff)

Марго підкорила папараці розкішним образом

29-річна актриса Марго Роббі, зірка фільму про "Харлі Квінн" однозначно претендує на звання "ікони стилю". Красуня кілька разів потрапляла в "модні провали", вибираючи відверто не найкращі вбрання. Однак зірка швидко реабілітується. Днями Марго потрапила в об'єктив папарацці у одночасно діловому і пікантному вбранні, яке точно не забудеш. І навіть захочеться повторити. Наприклад, вибрати такий аутфіт на романтичну вечерю з коханим в день святого Валентина 14 лютого. Успіх вам точно буде гарантовано!

Так, Марго Роббі прийшла на вечерю в один з ресторанів Нью-Йорка. І відразу ж викликала "модний переполох". Актриса вибрала ефектний брючний комплект в класичній чорно-білій гамі. Проте в очі відразу впадає екстремально глибокий виріз на білосніжному жилеті. Хм, Марго "забула" надіти бра.

Марго Роббі в костюмі від Alexandre Vauthier (скріншот поста: instagram.com/alexandrevauthier)

Скріншот поста: instagram.com/fashion_celebs_critics

Героїня фільму "Одного разу в Голлівуді" обрала незвичайну інтерпретацію класичного костюма трійки від Alexandre Vauthier. Чорні штани-палаццо (тренд 2020) із завищеною талією ефектно поєднуються з білосніжними блейзером і жилеткою. При цьому жилетка відкриває пікантну зону декольте актриси з розрізом прямо до талії!

Фото: instagram.com/everybody_knows_mars

Є в образі ще одна яскрава деталь - брошка у вигляді великої чорної квітки. Однак слід визнати, що на цю деталь дивишся в останню чергу.

Ефектний аутфіт актриси довершують чорні човники на шпильці. Волосся пекучої блондинки завите в легкі хвилі. Макіяж зроблений з акцентом на рожеві тіні і губки з блідо-рожевою помадою.

Скріншот поста: instagram.com/margotelise_robbie

До речі, недавнє дослідження однієї з клінік пластичної хірургії виявило, що "ідеальну" Анджеліну Джолі вже давно замінила Марго Роббі. Саме на зірку "Одного разу в Голлівуді" частіше хочуть бути схожими клієнтки клініки. Так, рейтинг очолила Марго Роббі, набравши 18% голосів. Позаду залишилися раніше лідируюча Анджеліна Джолі (16%) і Меган Маркл (11%).

Нагадаємо, раніше Шарліз Терон показала, як візуально зробити фігуру більш стрункою.