Джіджі Хадід підкреслила спортивну фігуру нарядом від українського бренду

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

24-річна модель вийшла в світ у вбранні Bevza

Джіджі Хадід, яка нещодавно у компанії молодшої сестри Белли і подруг вирушила на грецький острів Міконос, підготувала для поїздки масу літніх нарядів. Одних тільки купальників вона встигла показати масу. А якщо підключити Беллу, то їх можна нарахувати 10 штук! Тут є і кислотно-помаранчевий, і в горох, і леопардовий, і білий в дусі 80-х з високими стрингами...

Продумали сестри і доповнення до них. Приміром, Белла облюбувала сині джинси кльош зі строчкою спереду, а також короткі топи і яскраві сумочки. А Джіджі з задоволенням носить вільні сорочки, які доповнює масою пляжних аксесуарів і різноманітних головних уборів.

Джіджі Хадід обожнює модні експерименти (фото: instagram.com/gigihadid)

Численні фолловери сестер оцінили таку активність зірок і з задоволенням коментують і обговорюють луки Джіджі і Белли. А українські шанувальниці красунь і зовсім радіють. Бо на одну з недавніх прогулянок Джіджі приміряла туніку від відомого українського бренду Bevza, представлену в колекції весна-літо 2019.

Джіджі приміряла вбрання українського дизайнера (фото: nstagram.com/bevza_svitlana, скріншот instagram.com/gigi.hadid.news)

7 липня старша Хадід вийшла в світ у незвичайному луці total white, який склали велосипедки, босоніжки на низькому ходу і вже згадана туніка з рукавами і високим розрізом. Завершальний штрих – сумочка, великі білі сережки і браслети з підвісками, що вже стали звичною частиною образу Джіджі. Фото, де модель йде в компанії друзів, вже облетіло мережу. І сама Світлана Бевза також опублікувала його на сторінці бренду.

Весілля Софі Тернер і Джо Джонаса (фото: instagram.com/jjosephjonas)

До речі, це далеко не перший успіх марки у зоряних клієнтів. У травні світ облетіла новина, що Софі Тернер на своє весілля в Лас-Вегасі прийшла в комбінезоні саме від цього бренду. Білосніжний наряд незвичайного крою мав шалений успіх у фанатів зірки "Ігри престолів" по всьому світу. Світлана зізналася, що це стало для неї справжнім сюрпризом. Адже приємно усвідомлювати, що речі твого бренда вибрали для головного події в житті кожної дівчини, весілля.

Джіджі в капелюшку від Ruslan Baginskiy (фото: instagram.com/gigihadid)

Також Джіджі встигла засвітитися в речах від іншого українського бренду – Ruslan Baginskiy. Відомий по всьому світу капелюшник, який презентував нещодавно свою дебютну колекцію в Парижі, часто працює зі знаменитостями. І вони, потрібно відзначити, просто обожнюють головні убори Русналана. Серед його клієнток значаться Кайя Гербер, Белла і Джіджі Хадід, Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Кортні Кардашян і багато інших.