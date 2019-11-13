Як вибір одягу впливає на схуднення: несподіване пояснення дієтолога

Здавалося б, який зв'язок між вибором одягу та результатами схуднення? Якщо ви думаєте, що це відсилання до всім добре відомого метода "куплю сукню мрії на розмір менше і буду худнути, поки не влізу", то мова йде про інше – що ми носимо щоденно і яке відображення в дзеркалі ловимо, проходячи повз? Дієтолог Єва Шишова, яка раніше розкрила секрети схуднення уві сні, розповіла на сторінці в Instagram, як почати худнути за допомогою зміни гардеробу.

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Може це грубо сказано, але так, ми товстіємо через одяг. Коли ми вирішуємо щось міняти? Коли нам дискомфортно. Цей закон створений природою. І для нашого організму він точно такий же.

Якщо організму тісно, мало місця, не затишно та інше, так влаштовано, що він інтуїтивно намагається це виправити. Це наша природа, нервові закінчення, робота мозку, серця, лімфи - їм всім не комфортно і вони "роблять" все, для того, щоб їх господар-людина, виправив це.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Задишка, дискомфорт, відображення у дзеркалі, випадкові фото - все це притягне вашу увагу до своєї фігури і ви так чи інакше усвідомлюєте необхідність зайнятися нею.

А коли ви купуєте собі балахони, величезні сукні та футболки, ви просто маскуєте проблему. І ваш організм нічого не хоче міняти - йому зручно і комфортно і так.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ви ховаєте від усього світу свої зайві кг, а цим кг відмінно живеться! Замість того, щоб побачити їх, усвідомити це і почати виправляти - ви біжите від проблеми, приховуючи її від самих себе в першу чергу.

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Кілька порад, як почати худнути за допомогою одягу:

Надіньте на свято сукню з резинкою на талії і коли ви почнете переїдати, ви це відчуєте чи побачите в дзеркалі, і якщо не зупинитеся їсти зовсім, то, як мінімум, задумаєтеся, що ви вже ситі. А надягніть сукню-балахон? А? Як? Де талія? Її не видно, почуття міри не приходить, і ви зупинитеся, тільки, коли встати буде важко.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Носіть вдома шорти і майки, щоб було видно фігуру, дивіться на себе, проходячи біля дзеркала, і ви вже не схопите зі столу цукерку, якщо хвилину назад побачили складку на животі.

Раніше дієтолог Крістіна Шереметьєва навчила не поправлятися під час відпустки і поїздок.