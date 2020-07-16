Впишуться в будь-який гардероб: топ-5 трендових речей на літо

Щоб виглядати стильно й актуально, обов'язково додайте їх у свій гардероб
Хочете бути цього літа стильною і модною красунею? Тоді потрібно терміново обзавестися деякими предметами гардеробу! Стиліст Кіра Аліпа вибрала на своїй сторінці в Instagram трендові актуальні літні речі, які ідеально впишуться в будь-який гардероб.
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Топ-5 речей на літо 2020:
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1. Бермуди - вже не перший сезон в трендах, але цього літа вони злетіли на пік популярності. Прекрасно впишуться як в офісний образ, так і в комплект для відпочинку
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2. Блуза з рукавами-буфами - створить романтичний і навіть святковий настрій твоєму комплекту. Але врахуй, не всім фігурам підійде така блуза, тому пильнуй
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3. Світлий піджак - він зробить зібраним і цікавим навіть простий образ з джинсами і футболкою
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4. Сукня-сорочка - мені здається, я про цю форму сукні кажу кожен день. Але це дійсно самий універсальний крій сукні для будь-якої фігури, до того ж багатофункціональність такої сукні просто зашкалює
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5. Сумка-кошик - вона може бути з соломи, рафії або ротанга і вона доречна тільки влітку, і практично в будь-якому літньому образі вона виглядає ідеально
Ілюстративне фото (instagram.com/kira_alipa)
Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.