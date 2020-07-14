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Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

Вівторок 14 липня 2020 16:29
Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла, на які фасони і кольори слід звернути увагу

Плаття – ідеальний літній одяг. Але кожен рік з'являються нові тенденції, тому можна і не розібратися, які фасони зараз в моді. У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дизайнер Анастасія Іванова розповіла, які сукні варто носити цього літа.

Виявляється, ці трендові варіанти є в гардеробі телеведучої Лілії Ребрик.

Зараз в тренді, каже дизайнер, білосніжні повітряні сукні вільного фасону. Але варіанти з відкритими плечима варто носити з поясом – це візуально зменшить силует.

Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

Міні в цьому сезоні також в моді. Головне – щоб коротке плаття не обтягувало, а було вільного крою.

"Обтягуючі міні-сукні іноді виглядають занадто зухвало. А жіночний силует створює дуже романтичний образ. Рожевий колір, волани, міні – я б таке плаття назвала "Міс жіночність", – говорить Анастасія Іванова.

Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

В моді і варіанти з мереживною обробкою. Але її повинно бути не багато, тільки деталі. А от сукні з тотального мережива дизайнер радить відкласти.

Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

Сукні в підлогу теж досі в моді. Але краще вибирати варіанти не рівного крою – це може збільшити силует. Щоб створити гармонійний образ, варто доповнити сукню поясом. А легкий бантик на горловині додасть романтичності.

Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

І найбільш трендовий варіант – з коміром і відкритими плічками.

"В цьому платті ми бачимо комбінацію стилів – класичний комір і романтичні волани на рукавах і подолі. Відкриті плечі, що є трендом сезону, надають образу жіночності", – прокоментувала дизайнер.

Дизайнер назвала топ-5 найбільш модних суконь літа 2020

Ілюстративне фото (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова назвала топ-5 правил, які допоможуть залишатися модною завжди.

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